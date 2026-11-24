Φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης σχεδίασαν ένα διάχυτο παιχνίδι για κινητά, που μετατρέπει τα περίπτερα της Ημέρας Επιστήμης και Τεχνολογίας «Θέλμα Μαυρίδου» σε σταθμούς μιας διαστημικής αποστολής.

Αντίστροφη μέτρηση για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

Η Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας «Θέλμα Μαυρίδου» 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, από τις 14:00 έως τις 20:00, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αποκτά φέτος έναν ξεχωριστό ψηφιακό συνοδοιπόρο: τον «Πλανήτη TUC», ένα πρωτότυπο διάχυτο παιχνίδι (pervasive game) για κινητά, που μετατρέπει τα περίπτερα των εργαστηρίων σε σταθμούς μιας διαστημικής αποστολής.

Η περιπέτεια ξεκινά με μια αναγκαστική προσγείωση. Ο παίκτης, στον ρόλο του Αστροναύτη, φτάνει στον πλανήτη TUC (Technical University of Crete) με σχεδόν άδεια καύσιμα και πρέπει να συγκεντρώσει υδρογόνο για να επιστρέψει στη Γη. Για να τα καταφέρει, επισκέπτεται τις «φυλές» του πλανήτη, δηλαδή τα 21 περίπτερα των εργαστηρίων και των ομάδων του Πολυτεχνείου, με οδηγό τον Robodog, έναν ρομποτικό σκύλο μέσα από την εφαρμογή.

Σε κάθε περίπτερο, ο αρχηγός της φυλής, του παρουσιάζει σύντομα το αντικείμενό του. Στη συνέχεια, οι επισκέπτες αφήνουν το κινητό στην τσέπη και ανακαλύπτουν τα πειράματα και τις επιδείξεις, συζητώντας με τους ερευνητές. Σε επιλεγμένα περίπτερα τους περιμένουν σύντομες ψηφιακές επιστημονικές δοκιμασίες, εμπνευσμένες από το αντικείμενό τους. Κάθε φυλή προσφέρει μια φιάλη υδρογόνου και, με οκτώ φιάλες, το διαστημόπλοιο είναι έτοιμο για εκτόξευση!

Όσοι ολοκληρώσουν την αποστολή και «επιστρέψουν στη Γη» αποκτούν τον τίτλο του «Μηχανικού του Διαστήματος», με ειδική σφραγίδα στο βραβείο συμμετοχής τους.

Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές, οικογένειες και όλους τους φίλους της επιστήμης. Παίζεται ατομικά ή σε μικρές ομάδες με μία μόνο συσκευή, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά χωρίς δικό τους κινητό.

Το παιχνίδι «Πλανήτης TUC» σχεδιάστηκε από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ειδικά για την εκδήλωση, υπό την επιμέλεια του Εργαστηρίου Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών (TUC/MUSIC), με υπεύθυνο τον Νεκτάριο Γιολδάση, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής ΗΜΜΥ, αξιοποιώντας την πλατφόρμα διάχυτων παιχνιδιών Rollick. Η πλατφόρμα Rollick αναπτύχθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και επιτρέπει τη δημιουργία παιχνιδιών που συνδέουν τον πραγματικό χώρο με τον ψηφιακό, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

Πώς θα συμμετάσχετε στο παιχνίδι:

Οι επισκέπτες καλούνται να κατεβάσουν εκ των προτέρων δωρεάν την εφαρμογή Rollick App από το Google Play ή το App Store και να δημιουργήσουν λογαριασμό. Την ημέρα της εκδήλωσης, αρκεί να σαρώσουν τον πρώτο κωδικό QR για να ξεκινήσουν την αποστολή. Mία συσκευή ανά οικογένεια ή μικρή ομάδα είναι αρκετή.

Πρακτικές πληροφορίες

• Εκδήλωση: Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας «Θέλμα Μαυρίδου» 2026

• Ημερομηνία: Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, 14:00–20:00

• Χώρος: Κτήριο Επιστημών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά

• Συμμετοχή: Δωρεάν για όλους τους επισκέπτες