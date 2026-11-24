Ανείπωτη θλίψη στο Ηράκλειο για την 41χρονη Ελένη, μητέρα τριών παιδιών, που βρέθηκε νεκρή στο πλοίο, λίγες εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση νεφρού που της χάρισε ελπίδα

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Ηράκλειο ο θάνατος της 41χρονης Ελένης Καλαϊτζή, μητέρας τριών παιδιών, η οποία βρέθηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου στην καμπίνα πλοίου με προορισμό το Ηράκλειο. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η ίδια γιόρταζε με τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της τη δεύτερη ευκαιρία που της είχε χαρίσει η μεταμόσχευση νεφρού.

Η 41χρονη, μητέρα δύο κοριτσιών και ενός αγοριού, έδινε επί χρόνια τη δική της μάχη με τη νεφρική νόσο, έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Στα τέλη Οκτωβρίου, έπειτα από μια μακρά διαδρομή γεμάτη δυσκολίες και αναμονή, η Ελένη είχε δεχθεί το πολυπόθητο τηλεφώνημα για τη μεταμόσχευση νεφρού. Μια είδηση που είχε γεμίσει αισιοδοξία τόσο την ίδια όσο και τους ανθρώπους που τη συνόδευαν στον πολύχρονο αγώνα της.

Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική εξέλιξη που θα ακολουθούσε λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα.

Η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή που είχε συγκινήσει το Ηράκλειο

Ήταν στις 28 Οκτωβρίου, όταν το neakriti.gr είχε αναδείξει την ευχάριστη είδηση της μεταμόσχευσης δύο ασθενών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και η 41χρονη Ελένη.

Τη χαρά του είχε μοιραστεί τότε δημόσια ο διευθυντής της Μονάδας, νεφρολόγος Δημήτρης Ξυδάκης, ο οποίος είχε σταθεί στο πλευρό της Ελένης σε όλη τη διάρκεια του δύσκολου αγώνα της.

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση γιορτάζουμε τη μεταμόσχευση δύο ασθενών μας, μελών της οικογένειας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου, που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις στιγμές που μας γεμίζουν δύναμη και μας θυμίζουν πόσο αξίζει η

καθημερινή προσπάθεια. Πίσω από κάθε μεταμόσχευση βρίσκονται πολλή δουλειά, φροντίδα και αφοσίωση, ώστε οι ασθενείς μας να είναι έτοιμοι για αυτή τη νέα αρχή. Τους ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και μια όμορφη ζωή με το πολύτιμο δώρο που έλαβαν. Κάθε τέτοια εξέλιξη είναι χαρά για όλη την οικογένεια της μονάδας μας», είχε γράψει ο ίδιος.

Για τον Δημήτρη Ξυδάκη, η σχέση με τους ασθενείς του ξεπερνά τα όρια μιας τυπικής σχέσης γιατρού και ασθενούς. Με ανθρώπους που συναντά καθημερινά, μοιράζεται αγωνίες, δυσκολίες, αλλά και στιγμές χαράς που μένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη.

«Δεν είναι μόνο το χειρουργείο, είναι η διαδρομή», είχε πει χαρακτηριστικά τότε ο νεφρολόγος.

«Γιατρέ, το πήραμε!» – Η ανάρτηση της Ελένης που σήμερα ραγίζει καρδιές

Τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευση του σχετικού ρεπορτάζ, η ίδια η Ελένη είχε θελήσει να μοιραστεί δημόσια τη χαρά της, αποκαλύπτοντας ότι ήταν μία από τους δύο ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

Κοινοποιώντας το δημοσίευμα του neakriti.gr, είχε απευθύνει ένα μεγάλο και βαθιά προσωπικό «ευχαριστώ» στον γιατρό της, στους υπόλοιπους γιατρούς, στο νοσηλευτικό προσωπικό και στη γραμματέα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου.

Τα λόγια της, γεμάτα ευγνωμοσύνη, αισιοδοξία και προσδοκίες για τη νέα σελίδα της ζωής της, αποκτούν σήμερα ιδιαίτερα συγκινητική διάσταση.

Όπως είχε γράψει η ίδια:

«κοπέλα που αναφέρει ο κύριος δημήτρης ξυδάκης είμαι εγώ και θα ήθελα να εκφράσω Ένα τεράστιο και ειλικρινές ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλο το προσωπικό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου από τον γιατρό μου Δημήτρη Ξυδάκη τους υπόλοιπους γιατρούς το νοσολευτικο προσωπικό την πανέμορφη γραμματέα μας που σε κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο ήταν πάντα πρώτη και προθήμη να λύση κάθε θέμα μας εκεί αγωνίζεται για μας . Γιατρέ Η αφοσίωση, η καθημερινή σας φροντίδα και η επιστημονική σας αρτιότητα μας κρατούσαν όρθιους όλο αυτό το διάστημα της αναμονής.

Γιατρέ, το πήραμε! Αυτή η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή είναι το πιο πολύτιμο δώρο και σας χρωστάμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας. Να είστε πάντα καλά και να δίνετε δύναμη και ελπίδα σε τόσους ανθρώπους που σας έχουν ανάγκη. Με αγάπη εκτίμηση και σεβασμό η γκρινιάρα σας».

Τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της μέλος του πληρώματος

Το πρωί της Τρίτης, η 41χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην καμπίνα του πλοίου με το οποίο ταξίδευε προς το Ηράκλειο.

Τη γυναίκα βρήκε μέλος του πληρώματος, το οποίο εισήλθε στην καμπίνα της κατά τις πρωινές ώρες. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής η ακριβής αιτία του θανάτου της.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος τη Ροδιά και την ευρύτερη κοινωνία του Μαλεβιζίου, με την οικογένεια της Ελένης και τα τρία παιδιά της να καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη απώλεια.https://www.neakriti.gr/