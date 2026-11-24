Με τις καλύτερες εντυπώσεις και ιδιαίτερα αισιόδοξες προοπτικές συνεργασίας επέστρεψε από τα Ιωάννινα η οκταμελής αποστολή του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου». Η επίσκεψη,

με αφορμή την πρωτοβουλία της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης του Ηρακλείου με τα Ιωάννινα, αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες προσέγγισης, όχι μόνο των δυο τόπων σε τουριστικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό, πολιτισμικό και ανθρώπινο.

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου των Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε η ιδιαίτερα τιμητική και εγκάρδια υποδοχή της αποστολής μας από τη Δημαρχεύουσα, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής, Δημόσιας Υγείας και Ενεργούς Γήρανσης Σοφία Μαρκούλα, με την παρουσία και ενημέρωση όλων των εκπροσώπων των κοινωνικών Φορέων του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με θέμα « Κοινωνική Ευαλωτότητα και Γυναικεία Δυναμικότητα», η Πρόεδρος του «Συνδέσμου» Μαίρη Παχιαδάκη, παρουσίασε την πολυετή κοινωνική διαδρομή του Φορέα, τις Δομές του, τις πρωτοβουλίες του στο φαινόμενο της κακοποίησης και τις καινοτόμες

δράσεις του. Το εξαιρετικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το σπουδαίο έργο του «Συνδέσμου», η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και η κοινή επιθυμία εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις μιας διαχρονικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη υπήρξε ακόμη και η επίσκεψή μας στο Μέγαρο της Αστυνομικής Δ/νσης Ιωαννίνων, όπου πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συνομιλία με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης και τα στελέχη για την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Αυτές τις ημέρες πιστεύουμε πως κάθε συνεργασία με οποιονδήποτε Φορέα που λειτουργεί στο πεδίο , αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εν όψει της 25ης Νοεμβρίου Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών και Κοριτσιών.

Ειδικότερα, οφείλουμε και προσωπικά, ολόθερμες ευχαριστίες στον Πρόεδρο των Τουριστικών και Εκδρομικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλη Βλατάκη, ο οποίος υπήρξε ο συνδετικός κρίκος της γνωριμίας με την Αντιδήμαρχο κα Μαρκούλα. Η μακρόχρονη προσφορά του Μιχάλη Βλατάκη στον τουριστικό κλάδο, η διορατικότητα και η γενναιοδωρία του χαρακτήρα του, αναδεικνύουν έναν άνθρωπο που δεν συνδέει μόνο τόπους, αλλά και ανθρώπους.

Για αυτό και έχουμε τη βάσιμη ελπίδα πώς το πείσμα και η πίστη του, θα συμβάλλουν ώστε να ευοδωθούν οι προσπάθειες για τη σύνδεση Ιωαννίνων και Ηρακλείου.

Ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις μας κατέχει η τιμητική υποδοχή που έγινε στον «Σύνδεσμο» των μελών του «Συλλόγου Γυναικών Κατσικά». Η αυθεντική Ηπειρώτικη φιλοξενία τους, τα παραδοσιακά εδέσματα, η μουσική και ο χορός, ανέδειξαν κοινά στοιχεία που ενώνουν τις γυναίκες των δύο τόπων.

Η χαρά της νέας γνωριμίας επισφραγίστηκε με την ομόφωνη πρόσκληση της αποστολής μας, για την επίσκεψή τους στην αγαπημένη Κρήτη, από τα μέλη: Μαίρη Παχιαδάκη Πρόεδρο, Αικατερίνη Ανδριανάκη Α’ Αντιπρόεδρο, Μάρω Τσιριγωτάκη Ταμία και Αργυρώ Σεγρεδάκη,

Μαρία Νεοφώτιστου, Μαρίνα Σκορδαλάκη, Καίτη Χατζάκη και Αμαλία Νινιράκη, με σκοπό να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και να ανοίξουμε δρόμους κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας. Γιατί πιστεύουμε, πως η Κρήτη και η Ήπειρος έχουν πολλά να γνωρίσουν η μία από την άλλη. Πολλά να μοιραστούν κι ακόμη περισσότερα να δημιουργήσουν και να κατακτήσουν, παρέα με την υπέροχη παρέα του ΜΑΖΙ!!!