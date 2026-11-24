Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου και το Εργαστήριο Υγείας και Ασφάλειας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνδιοργανώνουν ανοιχτή

δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 12:00, στον χώρο του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (β’ όροφος, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΛΜΕΠΑ).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένα στελέχη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θα πραγματοποιήσουν ενημερωτικές ομιλίες, ενώ παράλληλα θα διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ευαισθητοποίηση

τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινού γύρω από το φαινόμενο της έμφυλης βίας. Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο και την έγκυρη πληροφόρηση, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αναδείξουν τα δικαιώματα των γυναικών, να γνωστοποιήσουν τις διαθέσιμες δομές και

υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και να ενισχύσουν τη συλλογική προσπάθεια για την πρόληψη και την οριστική εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.