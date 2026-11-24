Δέσμη προτάσεων για την εξισορρόπηση της αγοράς και των τιμών, την προστασία των πιστοποιημένων προϊόντων και την βιωσιμότητα της κρητικής ελαιοκαλλιέργειας

Τη λήψη άμεσων και στοχευμένων μέτρων για την προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, την εξισορρόπηση της αγοράς ελαιολάδου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κρητικής ελαιοκαλλιέργειας ζητά με επίσημη επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η επιστολή αποτελεί προϊόν των εργασιών της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης «Στρατηγική Ποιότητας και Προώθησης του Κρητικού Ελαιολάδου», η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων του ελαιοκομικού τομέα,

καθώς και των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων του νησιού. Την επιστολή συνοδεύει αναλυτική τεκμηριωτική έκθεση της Ειδικής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, η οποία αποτυπώνει με επιστημονικά και δορυφορικά δεδομένα τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας στην παραγωγή.

Η πραγματικότητα της φετινής σοδειάς και οι πιέσεις στις τιμές

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, παρά το γεγονός ότι η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη παρουσιάζει σημαντική ποσοτική και ποιοτική ανάκαμψη – προσεγγίζοντας τους 100.000 τόνους μετά από τρία διαδοχικά έτη μειωμένης σοδειάς – οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με

νέα οικονομική πίεση. Η αυξημένη διεθνής παραγωγή, τα συσσωρευμένα αποθέματα και οι στρεβλώσεις της αγοράς κρατούν τις τιμές παραγωγού σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, τα οποία καθιστούν σε αρκετές περιπτώσεις ασύμφορη τη συγκομιδή, ειδικά υπό το βάρος του υψηλού κόστους εργατικών, ενέργειας και καλλιεργητικών εφοδίων.

Τα 10 άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που προτείνει η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης κατέθεσε ένα συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων, ζητώντας από το ΥΠΑΑΤ τις παρακάτω συγκεκριμένες ενέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:

1. Ενεργοποίηση του άρθρου 222 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013: Υποβολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εφαρμογή μέτρων σταθεροποίησης της αγοράς (προσωρινή απόσυρση ποσοτήτων, ιδιωτική αποθεματοποίηση, κοινά μέτρα προώθησης και προγραμματισμός διάθεσης) από οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις.

2. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ελαιοπαραγωγών: Διερεύνηση αξιοποίησης του πλαισίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis – Καν. 1408/2013), με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία και τη συσσωρευμένη απώλεια εισοδήματος.

3. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στο ελαιόλαδο: Εξέταση μείωσης από το 13% στο 6% ή στο κατώτατο επιτρεπόμενο όριο του 5%, με στόχο την τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης και την ελάφρυνση των καταναλωτών.

4. Χρηματοδοτικά εργαλεία για ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια ελαιολάδου Παροχή χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων κεφαλαίου κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας στη μεταποίηση και εμπορία.

5. Επανεξέταση και μείωση των αδασμολόγητων εισαγωγών από τρίτες χώρες: Πρωτοβουλία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ΠΟΠ/ΠΓΕ με επανεξέταση των συμφωνιών εισαγωγής ελαιολάδου στην Ε.Ε., ώστε να μην πιέζεται περαιτέρω το ευρωπαϊκό και εγχώριο προϊόν.

6. Αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων: Εξονυχιστικοί έλεγχοι στα εισαγόμενα ελαιόλαδα για την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας, ποιότητας, καταγωγής και επισήμανσης, με στόχο την αποτροπή φαινομένων νοθείας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

7. Επίσπευση πληρωμής των άμεσων ενισχύσεων: Άμεση καταβολή της βασικής εισοδηματικής στήριξης για την ενίσχυση της ρευστότητας στην ύπαιθρο.

8. Απλοποίηση διαδικασιών μετάκλησης εργατών γης: Ψηφιοποίηση, διασύνδεση υπηρεσιών και αυστηρά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης, ώστε να καλυφθούν έγκαιρα οι οξείες ανάγκες σε εποχικό προσωπικό κατά τη συγκομιδή.

9. Επίλυση εκκρεμοτήτων στα επιχειρησιακά των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ): Άμεση πληρωμή ενισχύσεων των επενδυτικών προγραμμάτων των ομάδων παραγωγών για την απρόσκοπτη υλοποίηση και την συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας.

10. Ειδική στήριξη των δενδρωδών καλλιεργειών στη νέα ΚΑΠ 2028–2034: Αύξηση της στρεμματικής ενίσχυσης για την ελαιοκαλλιέργεια, ώστε να αντισταθμίζεται το υψηλό κόστος καλλιέργειας και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στ. Αρναουτάκης: «Στρατηγική επιλογή για τη χώρα η στήριξη των ελαιοπαραγωγών»

«Η Περιφέρεια Κρήτης, σε στενή συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καταθέτει ένα ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο σχέδιο και ζητά την άμεση ανταπόκριση της Πολιτείας, με στόχο την προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών και την διατήρηση της

βιωσιμότητας της ελαιοκαλλιέργειας. Η πρόταση αποτελεί στρατηγική επιλογή για την γεωργία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και τη διατήρηση της κοινωνικής και παραγωγικής συνοχής της υπαίθρου μας», υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στους Βουλευτές της Κρήτης, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες και Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.