Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της κεντρικής έκθεσης

του 6ου MedPhoto Festival, «Critical Archives VII: Lonely Planets»,

αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 19:00,

στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Με επίκεντρο το φαινόμενο του τουρισμού, η φετινή έκθεση επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από τη σχέση μας με τους τόπους που επισκεπτόμαστε, τους τόπους που κατοικούμε και τις εικόνες μέσα από τις οποίες τους αντιλαμβανόμαστε.

Ανυπομονούμε να συναντηθούμε ξανά στο Ρέθυμνο και να μοιραστούμε μαζί σας

το αποτέλεσμα μιας μακράς συλλογικής ερευνητικής και δημιουργικής διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: medphoto.gr

Σας περιμένουμε!

Επικοινωνία:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δήμος Ρεθύμνης – Διεύθυνση Πολιτισμού – Τμήμα Μουσείων

Μεσολογγίου 32, 74 100 Ρέθυμνο

Τ: +30 28310 52530 – E-mail: info@cca.gr • http\\: www.cca.gr