–Στους 79,8 εκατ. επιβάτες έφθασε η κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026, με αύξηση 4,5% σε σχέση με το 2025

-Περισσότεροι από 3,4 εκατ. επιπλέον επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των ελληνικών αεροδρομίων, ενώ οι κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,8%

-Άνοδο 4,7% κατέγραψαν τα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ, με 12,75 εκατ. επιβάτες

-Στα 9,99 εκατ. έφθασε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το δεκάμηνο και αύξηση 4,1%

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της επιβατικής κίνησης στα ελληνικά αεροδρόμια, με το σύνολο των επιβατών να προσεγγίζει τα 80 εκατομμύρια κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο διακινήθηκαν 79.812.452 επιβάτες στα 39 αεροδρόμια της χώρας που εξυπηρετούν εμπορικές πτήσεις, έναντι 76.379.091 επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 4,5%.

Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε 3.433.361 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με το περυσινό δεκάμηνο, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των αεροπορικών μετακινήσεων προς και από την Ελλάδα. Η αύξηση αφορά το σύνολο του ελληνικού αεροδρομιακού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Τα βασικά στοιχεία του δεκαμήνου

Δείκτης Ιαν.–Οκτ. 2025 Ιαν.–Οκτ. 2026 Μεταβολή

Επιβάτες στα 39 αεροδρόμια 76.379.091 79.812.452 +4,5%

Κινήσεις αεροσκαφών στα 39 αεροδρόμια 570.606 592.270 +3,8%

Επιβάτες στα 24 αεροδρόμια ΥΠΑ 12.181.144 12.748.385 +4,7%

Επιβάτες αεροδρομίου Ηρακλείου 9.595.298 9.988.802 +4,1%

Επιβάτες Ηρακλείου τον Οκτώβριο 1.172.533 1.191.128 +1,6%

Παράλληλα με την επιβατική κίνηση, ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, οι κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,8%, φθάνοντας τις 592.270 αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, έναντι 570.606 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για 21.664 επιπλέον κινήσεις αεροσκαφών, με τον ρυθμό αύξησης των επιβατών να υπερβαίνει εκείνον των πτήσεων.

Η διαφοροποίηση αυτή υποδηλώνει ότι η μέση αναλογία επιβατών ανά κίνηση αεροσκάφους ενισχύθηκε σε επίπεδο συνολικού αεροδρομιακού δικτύου, χωρίς ωστόσο τα συγκεκριμένα στοιχεία να επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τους συντελεστές πληρότητας των αεροπορικών εταιρειών.

Αύξηση 4,7% στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ – Στα 12,75 εκατ. οι επιβάτες

Θετική είναι η εικόνα και στα 24 αεροδρόμια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η επιβατική κίνηση το δεκάμηνο του 2026 σημείωσε αύξηση 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, οι αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού ανήλθαν συνολικά σε 12.748.385, έναντι 12.181.144 επιβατών το δεκάμηνο του 2025. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 567.241 επιπλέον επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της κίνησης και στο δίκτυο των κρατικών αεροδρομίων.

Στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Λήμνου, Αστυπάλαιας, Ιωαννίνων, Χίου, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Σκύρου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σύρου, Αράξου, Νάξου, Καλύμνου, Ικαρίας, Καστελόριζου, Κάσου, Λέρου και Σητείας.

Η άνοδος της επιβατικής κίνησης στα συγκεκριμένα αεροδρόμια αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αεροπορική προσβασιμότητα των ελληνικών προορισμών, καθώς το δίκτυο εξυπηρετεί τόσο μεγάλες τουριστικές αγορές όσο και μικρότερα νησιά και περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ηράκλειο: Νέο ιστορικό ρεκόρ με σχεδόν 10 εκατομμύρια επιβάτες

Ξεχωριστή θέση στα στοιχεία του δεκαμήνου καταλαμβάνει το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026, προσεγγίζοντας πλέον το ορόσημο των 10 εκατομμυρίων επιβατών.

Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κρήτης διακινήθηκαν 9.988.802 επιβάτες κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους, έναντι 9.595.298 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,1%, με την επιβατική κίνηση να ενισχύεται κατά 393.504 επιβάτες.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του Ηρακλείου ως ενός από τους σημαντικότερους αεροπορικούς και τουριστικούς κόμβους της χώρας, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και σημαντική δραστηριότητα κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου συγκέντρωσε περίπου 78,4% της συνολικής επιβατικής κίνησης των 24 αεροδρομίων διαχείρισης της ΥΠΑ κατά το δεκάμηνο, γεγονός που αναδεικνύει το ιδιαίτερο βάρος του στο κρατικό αεροδρομιακό δίκτυο.

Σε σχέση με το σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, το Ηράκλειο αντιπροσωπεύει περίπου 12,5% της συνολικής επιβατικής κίνησης της περιόδου Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026.

Πάνω από 1,19 εκατ. επιβάτες στο Ηράκλειο μόνο τον Οκτώβριο

Η ανοδική πορεία του αεροδρομίου Ηρακλείου συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει αύξηση 1,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 1.191.128 επιβάτες, έναντι 1.172.533 τον Οκτώβριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 18.595 επιβάτες.

Το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση υπερέβη το 1,19 εκατομμύριο ακόμη και τον Οκτώβριο αποτελεί σημαντική ένδειξη της ισχυρής τουριστικής δραστηριότητας στην Κρήτη κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. Παράλληλα, η αύξηση του 1,6%, αν και χαμηλότερη από τη συνολική άνοδο του δεκαμήνου, δείχνει ότι η θετική πορεία συνεχίστηκε και μετά το τέλος της περιόδου αιχμής.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει των αλλαγών που αναμένονται στις αεροπορικές υποδομές της Κρήτης, με την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών και της τουριστικής ανάπτυξης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 2026

Η συνολική εικόνα του δεκαμήνου επιβεβαιώνει ότι η αεροπορική επιβατική κίνηση στην Ελλάδα κινείται σε θετική τροχιά, με αύξηση τόσο του αριθμού των ταξιδιωτών όσο και των πραγματοποιούμενων πτήσεων. Η άνοδος κατά 4,5% στο σύνολο των αεροδρομίων και κατά 4,7% στο δίκτυο της ΥΠΑ αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ζήτηση για αεροπορικές μετακινήσεις, ενώ η επίδοση του Ηρακλείου καταδεικνύει τη σημαντική συμβολή της Κρήτης στη συνολική δραστηριότητα.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης, πάντως, δεν ταυτίζεται αυτομάτως με αντίστοιχη αύξηση των τουριστικών αφίξεων ή των τουριστικών εσόδων, καθώς τα στοιχεία περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού, τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, τα σχεδόν 80 εκατομμύρια επιβατικών κινήσεων στο δεκάμηνο του 2026, σε συνδυασμό με το νέο ιστορικό ρεκόρ του Ηρακλείου, αποτυπώνουν την αυξανόμενη σημασία της αεροπορικής συνδεσιμότητας για την ελληνική οικονομία, τον Τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και τις ανάγκες που δημιουργούνται για την επάρκεια και τον εκσυγχρονισμό των αεροδρομιακών υποδομών.

Τα στοιχεία του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου θα διαμορφώσουν την τελική εικόνα της χρονιάς, η οποία ήδη καταγράφει σημαντική αύξηση της αεροπορικής επιβατικής κίνησης σε σχέση με το 2025.Αεροδρόμιαhttps://money-tourism.gr/