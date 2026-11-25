ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ VAMOS ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επετειακές εκδηλώσεις για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

και τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Βενιζέλου

Με αφορμή την επέτειο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και τη συμπλήρωση 90 ετών από τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» παρουσιάζει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, τη μουσική παράσταση

«Τα χρόνια του Βενιζέλου στις μουσικές σκηνές της Αθήνας» με την Ορχήστρα Vamos. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, θα εγκαινιαστεί η ιστορική έκθεση «Ελευθέριος Βενιζέλος, 90 χρόνια μετά». Την επομένη, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Ίδρυμα συνδιοργανώνουν τις καθιερωμένες επετειακές εκδηλώσεις. Αναλυτικότερα:

– τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 6:30 μ.μ. εγκαινιάζεται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου η έκθεση «Ελευθέριος Βενιζέλος, 90 χρόνια μετά». Η έκθεση διοργανώνεται από το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και

Ιστορικό Αρχείο Κρήτης), με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων, και θα διαρκέσει έως τις 12 Δεκεμβρίου (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα–Παρασκευή 9:30 π.μ.–6 μ.μ. και Σάββατο–Κυριακή 11 π.μ.–4 μ.μ., είσοδος ελεύθερη). Σπάνιο αρχειακό υλικό, αντικείμενα και τεκμήρια φωτίζουν σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της πολιτικής διαδρομής του μεγάλου πολιτικού.

Για πρώτη φορά θα εκτεθεί το νεκρικό εκμαγείο του Βενιζέλου από τη Συλλογή του Ιδρύματος. Επίσης, ξεχωριστή ενότητα της έκθεσης είναι αφιερωμένη στην ιστορία της Οικίας–Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα, της «στέγης της ζωής του» όπως έχει αποκληθεί, με αφορμή την επικείμενη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ανακαίνισή της το 1927, οπότε και απέκτησε τη σημερινή της μορφή.

Η έκθεση παρουσιάστηκε στη Μελβούρνη στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ το προσεχές διάστημα θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη (σε συνεργασία με τα Παραρτήματα του Ιδρύματος σε Ωκεανία και ΗΠΑ αντίστοιχα).

– τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ. στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» παρουσιάζεται η μουσική παράσταση «Τα χρόνια του Βενιζέλου στις μουσικές σκηνές της Αθήνας: τραγουδώντας μια εποχή». Η Ορχήστρα Vamos ταξιδεύει στον χρόνο και, μέσα από τα μουσικά ρεύματα και τις

παραστάσεις της εποχής, επιθεωρήσεις, οπερέτες αλλά και τη θρυλική Μάντρα του Αττίκ, παρακολουθεί τα ιστορικά γεγονότα με πρωταγωνιστή τον Βενιζέλο. Συμπράττουν ο βαθύφωνος Τάσος Αποστόλου, η σοπράνο Έφη Παπαδοπούλου και ο λαϊκός τραγουδιστής Πρόδρομος Καραδελόγλου. Αφηγητής ο ηθοποιός Νικόλας Παπαγιάννης. Ενορχήστρωση-διεύθυνση ορχήστρας: Θανάσης Παπαθανασίου.

Η παράσταση είναι παραγωγή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, με μεγάλη επιτυχία, στις 15 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων. Χορηγοί: ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Όμιλος Γελασάκη, ANEK LINES, Επιμελητήριο Χανίων και ΕΤΑΝΑΠ-SAMARIA. Δελτία δωρεάν εισόδου διατίθενται στο Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (9 π.μ. έως 3 μ.μ.).

– την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» διοργανώνουν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις για την επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Στις 11 π.μ. θα τελεστεί Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πομπή προς το Φρούριο Φιρκά, όπου ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης θα

εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας και θα γίνει έπαρση της σημαίας. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και επίσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων.