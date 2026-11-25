Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση στην 3η Εθελοντική Αιμοδοσία, που διοργάνωσε σήμερα (24/11), η ΕΤΑΝΑΠ SAMARIA, στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις της Εταιρείας, στο Στύλο, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

«Σταγόνες Ζωής, Πηγές ελπίδας» οι πολύτιμες μονάδες αίματος, που συγκεντρώθηκαν, από τους εργαζόμενους της ΕΤΑΝΑΠ, τους συνεργάτες της εταιρείας, τους απλούς πολίτες του Στύλου & της ευρύτερης περιοχής του Αποκόρωνα, που συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία στέλνοντας μήνυμα αγάπης, ενσυναίσθησης και έμπρακτης στήριξης στους πάσχοντες.

Ο Πρόεδρος & Γενικός Δ/ντής της ΕΤΑΝΑΠ, κος Μανώλης Αποστολάκης δήλωσε «Η εταιρεία μας, δραστηριοποιείται στον τομέα του νερού—του πολυτιμότερου αγαθού για τη ζωή. Και όπως το καθαρό νερό ξεδιψά και αναζωογονεί, έτσι και το αίμα που συγκεντρώθηκε σήμερα αποτελεί πηγή ζωής και αισιοδοξίας για εκατοντάδες ασθενείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους και τους φίλους εθελοντές που συμμετείχαν

στην αιμοδοσία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης. Γιατί, το αίμα δεν παράγεται σε εργοστάσια ούτε πωλείται, αλλά προσφέρεται αποκλειστικά από τον ανθρώπινο οργανισμό, καθιστώντας την επάρκεια αίματος υπόθεση όλων μας. Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε ενωμένοι, ως ενεργά μέλη μιας κοινωνίας που νοιάζεται και προσφέρει.»

Τέλος, η Επιμελήτρια Α’ Βιοπαθολόγος Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, κα Μαρία Πλέγα, με τη σειρά της τόνισε «Αξίζουν πολλά εύσημα στην ΕΤΑΝΑΠ για την τόσο σημαντική πρωτοβουλία της να διοργανώσει μία ακόμα εθελοντική αιμοδοσία, διευκολύνοντας έτσι τους Αποκορωνιώτες που ήρθαν εδώ στη «γειτονιά» τους στο Στύλο να αιμοδοτήσουν. Η αιμοδοσία δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού για τον κόσμο.

Είναι μία πράξη η οποία επιτελείται με μεγάλη ασφάλεια, αφού λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν και κατά την διεξαγωγή της αιμοδοσίας, από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ευχόμαστε το παράδειγμα της ΕΤΑΝΑΠ, να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και να ευαισθητοποιήσει και άλλους φορείς».

Ως κορυφαία εταιρεία εμφιάλωσης νερού στην Ελλάδα, η ΕΤΑΝΑΠ SAMARIA στηρίζει έμπρακτα τον τόπο και ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα. Με πρωτοβουλίες ευθύνης όπως η εθελοντική αιμοδοσία, μετατρέπει τη φιλοσοφία της σε πράξη:

“Πηγή ζωής – Ροή ζωής: Από το καθαρό νερό, στην προσφορά αίματος”