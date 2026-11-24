Περίπου 25.000 μεταναστευτικές αφίξεις μέσω Λιβύης προς την Κρήτη καταγράφονται στο ενδεκάμηνο, σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος ανακοίνωσε αλλαγές στη φιλοξενία και τις επιστροφές.

Περισσότερες από έξι στις δέκα μεταναστευτικές αφίξεις που καταγράφονται στην Ελλάδα κατά το ενδεκάμηνο του 2026 αφορούν τη θαλάσσια διαδρομή από τη Λιβύη προς την Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Παρά τη μείωση του συνολικού αριθμού των αφίξεων σε επίπεδο χώρας, η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, συγκεντρώνοντας μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων από όλα τα υπόλοιπα σημεία εισόδου μαζί.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις διπλωματικές επαφές με τις λιβυκές αρχές, στις αλλαγές του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στην κατάργηση προγραμμάτων επιδοτούμενης στέγασης και στην αύξηση των επιστροφών.

Στις 25.000 οι αφίξεις προς την Κρήτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Πλεύρης, οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 40.000 κατά το ενδεκάμηνο, έναντι 49.000 το 2025 και 62.000 το 2024.

Η κατανομή τους ανά μεταναστευτική διαδρομή έχει ως εξής:

Λιβύη – Κρήτη: 25.000 αφίξεις.

25.000 αφίξεις. Αιγαίο: 8.500 αφίξεις.

8.500 αφίξεις. Υπόλοιπα σημεία εισόδου: 7.000 αφίξεις.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «τρομακτική κλιμάκωση» την αύξηση των ροών από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση.

Ο ίδιος συνέδεσε τη συγκεκριμένη εξέλιξη με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες των υπουργείων Εξωτερικών, Ναυτιλίας και Μετανάστευσης, οι οποίες, όπως ανέφερε, συνέβαλαν στην επανεκκίνηση της συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές.

Καταργείται το Helios Junior – Εξοικονόμηση 13 εκατ. ευρώ

Στο σκέλος της στεγαστικής πολιτικής, ο υπουργός αναφέρθηκε στην κατάργηση του προγράμματος «Helios Junior», μέσω του οποίου καλύπτονταν οι στεγαστικές ανάγκες πρώην ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας 18 έως 21 ετών.

Όπως υποστήριξε, η διακοπή του προγράμματος είχε τεθεί εξαρχής μεταξύ των πολιτικών επιλογών του υπουργείου, με την εκτιμώμενη εξοικονόμηση να ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ.

Από τους 413 ωφελούμενους έχουν απομείνει 58, για τους οποίους ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει μέριμνα ώστε η ολοκλήρωση του προγράμματος να μην οδηγήσει σε περιστατικά αστεγίας.

«Η βασική μας φιλοσοφία είναι ότι πια δεν θα επιδοτούμε στέγαση μεταναστών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνουν 30 δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Αλλαγές προωθούνται και στον γεωγραφικό καταμερισμό των δομών φιλοξενίας, με τον Θάνο Πλεύρη να ασκεί κριτική στις ΜΚΟ και στις επιλογές των προηγούμενων ετών, υποστηρίζοντας ότι η συγκέντρωση δομών στο κέντρο της Αθήνας είχε επιβαρύνει τον κοινωνικό ιστό.

Σύμφωνα με τον υπουργό, 30 δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο οργανωμένα κέντρα όσο και διαμερίσματα, έχουν ήδη διακόψει τη λειτουργία τους ή πρόκειται να κλείσουν έως τον Δεκέμβριο.

Το 80% των συγκεκριμένων δομών, όπως ανέφερε, είχε συγκεντρωθεί σε περιοχές όπως η Κυψέλη, ο Άγιος Παντελεήμονας, η πλατεία Βικτωρίας και η πλατεία Αμερικής.

«Οι δομές υπάρχουν για να εξυπηρετούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους, όχι για να εξυπηρετούν τις ΜΚΟ. Άρα όπου οι δομές αυτές είναι προβληματικές για τον κοινωνικό ιστό, θα τις κλείσουμε», ανέφερε.

Μικρότερες δομές στην περιφέρεια

Η κατεύθυνση που περιέγραψε ο υπουργός προβλέπει τη λειτουργία μικρότερων μονάδων φιλοξενίας στην περιφέρεια, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, την αποτελεσματικότερη κοινωνική ένταξη των ανηλίκων.

Ως παράδειγμα παρουσίασε τη δομή της Ηγουμενίτσας, την οποία επισκέφθηκε πρόσφατα και στην οποία φιλοξενούνται 25 παιδιά.

«Είναι η μοναδική που υπάρχει. Είναι 25 παιδιά. Αυτά τα παιδιά πηγαίνουν σε δυο-τρία σχολεία όπου είναι 300 Ελληνόπουλα. Δεν θεωρείτε ότι αυτά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ενταχθούν αν είναι 25 άτομα σε 300;», σημείωσε.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της πρωτεύουσας δυσχεραίνει την ένταξή τους και ενισχύει τον κίνδυνο εκμετάλλευσής τους από κυκλώματα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η μεταφορά από τις οργανωμένες δομές υποδοχής στις δομές φιλοξενίας πραγματοποιείται πλέον στοχευμένα, με κριτήριο τα δείγματα κοινωνικής ένταξης που διαπιστώνονται κατά την αξιολόγηση του υπουργείου.

Μείωση κατά 50% στις αφίξεις ασυνόδευτων ανηλίκων

Στους ιατρικούς ελέγχους για την εξακρίβωση της ηλικίας αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός, υποστηρίζοντας ότι έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις ενηλίκων οι οποίοι δήλωναν ψευδώς ανήλικοι.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για περιορισμό των παροχών σε άτομα ηλικίας 17 ετών που βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση, «για να μην είμαστε μαγνήτης να έρχονται», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, συνεργεία του έκτακτου μηχανισμού της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας πραγματοποιούν κάθε βράδυ ελέγχους στις πλατείες, προκειμένου να εντοπίζονται ασυνόδευτοι ανήλικοι που παραμένουν άστεγοι.

Ο υπουργός απέδωσε στις παρεμβάσεις αυτές τη μείωση κατά 50% των αφίξεων ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώ ανέφερε ότι ο αριθμός των φιλοξενούμενων στις αντίστοιχες δομές έχει υποχωρήσει από τους 3.000 στους 1.500.

Αυξάνονται οι απελάσεις – Πτήση τσάρτερ για 120 άτομα

Στο πεδίο των επιστροφών, ο Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για αυστηρότερο πλαίσιο κράτησης και απομάκρυνσης όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Ειδική αναφορά έκανε σε περιπτώσεις πολιτών από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, τη Νιγηρία, την Γκάνα, την Ινδονησία και το Νεπάλ.

Γνωστοποίησε ακόμη ότι έχουν συναφθεί συμφωνίες με το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, οι οποίες αφορούν και την επιστροφή ανηλίκων που έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά.

«Αυτή τη στιγμή οι απελάσεις είναι στο 20% πάνω από πέρυσι και 35% οι αναγκαστικές», δήλωσε ο υπουργός, προαναγγέλλοντας επιχείρηση επιστροφής περίπου 120 ατόμων με πτήση τσάρτερ.

Κατά τον ίδιο, η εφαρμογή αυστηρότερου καθεστώτος κράτησης για όσους απορρίπτεται το αίτημα ασύλου έχει οδηγήσει αρκετούς στην επιλογή της οικειοθελούς επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.