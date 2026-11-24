Τι συμβαίνει με την υγεία του.

Το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον θρόνο ο βασιλιάς Κάρολος και να παραδώσει τα βασιλικά ηνία στον πρωτότοκο γιο του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, επαναφέρει στο προσκήνιο δημοσίευμα του RadarOnline, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον του Παλατιού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου φέρεται να έχει επιβαρυνθεί μετά την απαιτητική εννιαήμερη περιοδεία του στην Καραϊβική, προκαλώντας ανησυχία για το κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο βάρος των βασιλικών υποχρεώσεων.

Ακόμα, υποστηρίζει ότι πίσω από τις επίσημες θετικές δηλώσεις για την περιοδεία υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με τις αντοχές του 78χρονου βασιλιά. Ανώνυμη πηγή είπε στο RadarOnline ότι «ο καθένας μπορεί να δει ότι δεν είναι καλά», ενώ άλλη πηγή ανέφερε ότι ο Βρετανός μονάρχης ενδέχεται να παραιτηθεί από τον θρόνο.

«Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί» ισχυρίστηκε πηγή, λέγοντας ότι είναι «πολύ πιο άρρωστος απ’ όσο αφήνει να φανεί το παλάτι και απλώς δεν είναι ικανός για τη δουλειά».

Το σενάριο της παραίτησης και η διαδοχή από τον Γουίλιαμ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποχώρηση του Καρόλου θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την άνοδο του πρίγκιπα Γουίλιαμ στον θρόνο. Μάλιστα, μία από τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα τοποθετεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο μέσα στο 2027, κάνοντας λόγο για μια τελετή στέψης με όλη την επισημότητα και τη μεγαλοπρέπεια που συνοδεύουν τη βρετανική μοναρχία.

Ωστόσο, πρόκειται για σενάρια που αποδίδονται αποκλειστικά σε ανώνυμες πηγές και δεν συνοδεύονται από επίσημη επιβεβαίωση.

Ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, ο οποίος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης για καλοήθη διόγκωση του προστάτη. Το Παλάτι δεν έχει δημοσιοποιήσει τον τύπο του καρκίνου, ενώ έχει ενημερώσει ότι ο μονάρχης συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία.

Τον Δεκέμβριο του 2025, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι ο βασιλιάς είχε ανταποκριθεί εξαιρετικά καλά στη θεραπεία και ότι οι γιατροί του εισηγήθηκαν τη μετάβαση σε προληπτικό στάδιο παρακολούθησης και φροντίδας.

Την ίδια στιγμή, το δημοσίευμα επικαλείται τον βασιλικό βιογράφο Ρόμπερτ Τζόμπσον, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι ο Κάρολος θα ζήσει με τον καρκίνο για το υπόλοιπο της ζωής του.

Τα οικογενειακά μέτωπα που επιβαρύνουν την υγεία του

Η κατάσταση της υγείας του βασιλιά φέρεται να επιβαρύνεται και λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων στη βασιλική οικογένεια. Πρώτα ήταν ο αδερφός του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και οι αποκαλύψεις που συνδέονται με την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν, και μετά η πολυσυζητημένη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία που έχει ενοχλήσει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ ο οποίος και δεν έχει μιλήσει με τον αδερφό του.

Ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρι έχει δηλώσει ότι θέλει να τα ξαναβρεί με την οικογένειά του.

Το RadarOnline υποστηρίζει, επικαλούμενο πηγές του, ότι οι οικογενειακές εντάσεις έχουν προσθέσει πρόσθετο βάρος στις ευθύνες του μονάρχη.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ