Ο κατηγορούμενος μέχρι να αποφασίσει εντός πενθημέρου το δικαστικό συμβούλιο θα κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Διαφωνία ανέκυψε ως προς την ποινική μεταχείριση του συζυγοκτόνου μετά το τέλος της απολογίας του ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Ο εισαγγελέας είχε την άποψη ότι πρέπει ο κατηγορούμενος να κριθεί προσωρινά κρατούμενος και να οδηγηθεί στη φυλακή για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που του αποδίδεται, ενώ η ανακρίτρια είχε τη γνώμη ότι αρκούσε ο κατ´οίκον περιορισμός του δράστη με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο κατηγορούμενος μέχρι να αποφασίσει εντός πενθημέρου το δικαστικό συμβούλιο θα κρατηθεί κατ´οίκον.

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικαστική λειτουργός έκρινε ότι με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν μεν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του κατηγορούμενου για την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται καθώς και κίνδυνος ομοειδών πράξεων,πλην όμως το μέτρο του κατ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση κρίνεται ότι βάσιμα παρέχει την προσδοκία ότι θα εμποδίσει την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων εκ μέρους του δράστη και θα εξασφαλίσει την παρουσία του στα επόμενα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που του αποδίδεται με την υπεράσπιση του να κάνει λόγο για θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια.

Κατά τις ίδιες πηγές υποστήριξε ότι ο διαπληκτισμός προέκυψε όταν η σύζυγός του του επιτέθηκε λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει

Δήλωσε μάλιστα συντετριμμένος, υποστηρίζοντας ότι έχει περάσει 39 χρόνια παντρεμένος με τη σύζυγό του.

Για τα περιστατικά του εγκλήματος ανέφερε ότι την Παρασκευή, η σύζυγός του ήταν σε κρίση, σε μανία και ο ίδιος προσπαθούσε να τη σταματήσει, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα.

«Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό. Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών, ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο» φέρεται να ανέφερε.