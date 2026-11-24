Δείτε αν η περιοχή σας θα μείνει χωρίς ρεύμα την Τετάρτη.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν για αρκετές ώρες περιοχές της Κρήτης την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο.

Οι διακοπές θα ξεκινήσουν από τις 7:30 το πρωί, ενώ σε ορισμένες περιοχές η διάρκειά τους αναμένεται να φτάσει έως και τις επτά ώρες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι οι εξής:

Ηράκλειο

07:30 – 11:00 | Δήμος Μαλεβιζίου

Στο Γάζι, στις οδούς Μαλεβιζίου, 1η Πάροδο Γρηγορίου Λαμπράκη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Γεωργίου Καραϊσκάκη.

09:00 – 11:00 | Δήμος Μαλεβιζίου

Στο Γάζι, στις οδούς Κουντουριώτη, Πεδιώτη, Μεσσαράς και Α΄ Πάροδο Κολοκοτρώνη.

10:00 – 15:00 | Δήμος Ηρακλείου

Στον Άγιο Σύλλα, στην ταβέρνα Κάββαλος, στον ελαιουργικό συνεταιρισμό στην είσοδο του Αγίου Σύλλα, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Αγίου Σύλλα της ΔΕΥΑΗ και στο χοιροστάσιο Μαρνέλου.

Χανιά

08:00 – 15:00 | Ανατολικό Σέλινο

Στο αιολικό πάρκο Βάρδια Βατάλι.

08:30 – 14:00 | Περιοχή Καντάνου

Στο Βαμβακάδο, στα Τεμένια, στις Ασφενδύλες, στους Στράτους, στον Αζωγυρέ, στα Παπαδιανά και στο Προδρόμι.

Ρέθυμνο

08:00 – 14:00 | Δήμος Ρεθύμνης

Στην περιοχή του Γυμνασίου Επισκοπής, ΚΑΤΕΔΥΡ, Βανταράκης, Λελεδάκης, στον φούρνο Δρανδάκης, στον Εύοσμο, στην παραλία Επισκοπής, στους Πετρέδες και στον Μαδαρό.

11:00 – 15:00 | Δήμος Ρεθύμνης

Στο ποιμνιοστάσιο Πλυμάκη και στο αντλιοστάσιο Κοκόλι Κεφάλι στην Ασή Γωνιά.