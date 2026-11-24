Η μητέρα της ηθοποιού έπασχε από άνοια και η ίδια είχε αναλάβει προσωπικά τη φροντίδα της, έχοντας εξομολογηθεί παλαιότερα πως η ασθένεια είναι «αβάσταχτη».

Βαρύ πένθος για την γνωστή ηθοποιό, Ελένη Ράντου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Η Ελένη Ράντου μοιράστηκε μια φωτογραφία της μητέρας της δίπλα στον πατέρα της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τη συγκίνησή της για την απώλειά της.

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«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η μητέρα της ηθοποιού έπασχε από άνοια, με την Ελένη Ράντου να έχει αναλάβει προσωπικά τη φροντίδα της. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4» τον Σεπτέμβριο του 2024, είχε εξομολογηθεί ότι δυσκολευόταν να συμφιλιωθεί με τις επιπτώσεις της νόσου.

Η ευαισθησία που είχε πάνω στο θέμα ήταν μεγάλη ενώ είχε μιλήσει ανοικτά για το πόσο την πονούσε,που η μητέρα της ήταν σαν να είχε φύγει αλλά ήταν ζωντανή.

Η ίδια πρόσφατα είχε πει το πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουμε εγκαίρως για την ασθένεια και να λαμβάνουμε τα μέτρα μας.

Όπως είχε αναφέρει, «Είναι μια επικίνδυνη ασθένεια, είναι αβάσταχτη. Έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις αν θα γυρίσει να πάρει να βάλει κάτι στο στόμα του το οποίο θα είναι θανατηφόρο. Μακάρι να ξεκινήσει μια κρατική μέριμνα για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση να φροντίζονται και ακινητοποιούνται».

Η Ελένη Ράντου είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε καθημερινά ως φροντιστής της μητέρας της, τονίζοντας ότι «δεν μπορώ με αυτό το πράγμα να συμφιλιωθώ. Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο. Ξέρεις τι έχω κάνει; Δουλεύω πάρα πολύ. Για να αποσπάσω την προσοχή μου».

Σε podcast της Μαρίας Μπακοδήμου, η ηθοποιός είχε περιγράψει τη συναισθηματική επιβάρυνση που προκαλεί η φροντίδα ενός ανθρώπου με άνοια. «Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον φροντιστή πρέπει να έχει βοήθεια από ψυχολόγο για να ανταπεξέλθει. Το να μην σε θυμάται ο γονιός σου, σε χτυπάει τόσο πολύ που αποκλείεται να μην ταρακουνήσει το ψυχολογικό σου κομμάτι. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός αλλά σαν να έχει φύγει», είχε δηλώσει.

Περιέγραψε επίσης τη δύσκολη καθημερινότητα στο σπίτι, τις στιγμές σύγχυσης και τα ψυχολογικά τραύματα που δημιουργούνται, σημειώνοντας πως «μετά από απίστευτη δουλειά που έχω κάνει με τον εαυτό μου δεν κατάφερα να αλλάξω, κατάφερα απλά να καταλάβω γιατί κάνω ό, τι κάνω. Προσπάθησα να γαληνέψω το τέρας μέσα μου».

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως το πρώτο σύμπτωμα της μητέρας της ήταν η έλλειψη συναισθημάτων, ενώ η φροντίδα της απαιτούσε αφοσίωση και ανιδιοτελή αγάπη. «Από όλη την οικογένεια, φροντιστής θα γίνει ο ένας. Είσαι τόσο εξαρτημένος από τον άρρωστο άνθρωπο, όσο είναι και εκείνος από εσένα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, η Ελένη Ράντου μίλησε για τις ενοχές και τις εσωτερικές συγκρούσεις που βίωνε, καθώς και για τις δυσκολίες στην απόφαση να μεταφερθεί η μητέρα της σε ειδικό χώρο φροντίδας. «Υπέστη εγκεφαλικό και χρειαζόταν νοσοκομειακή υποστήριξη», είχε αναφέρει.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να αποσυνδέσει τη μητέρα της για να μην ταλαιπωρείται, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει. «Κανείς δεν είναι έτοιμος για τον θάνατο», τόνισε.

Η ηθοποιός είχε επίσης δηλώσει πως αν μεγαλώνοντας νοσούσε και η ίδια με άνοια, θα ήθελε η κόρη της να της προσφέρει την ίδια φροντίδα που εκείνη έδωσε στη μητέρα της.

«Το πάρτι της ζωής μου» και η προσωπική της εμπειρία

Η προσωπική εμπειρία της Ελένης Ράντου με την άνοια της μητέρας της ενέπνευσε και τη θεατρική της παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία με συνεχόμενα sold out. Η ίδια είχε εξομολογηθεί πως ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν αν θα μπορούσε να συνεχίσει να ερμηνεύει το έργο μετά τον θάνατο της μητέρας της. «Φοβάμαι ότι όταν κλείσει ο κύκλος και της μαμάς και του έργου, εγώ εκεί θα καταρρεύσω», είχε δηλώσει.

Σε άλλη συνέντευξή της, ανέφερε: «Τη δημιούργησα για να συμφιλιωθώ με το τέλος της μητέρας μου, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Όσο πλησιάζει, καταρρακώνομαι περισσότερο».