Πόσα χρήματα θα διαθέσουν οι Έλληνες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων ενισχύεται, καθώς περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν εργαλεία AI για τις αγορές της Black Friday και της εορταστικής περιόδου. Η σύγκριση τιμών, η αξιολόγηση κριτικών και η αναζήτηση δώρων αποτελούν τις βασικές χρήσεις, ενώ η πλειονότητα των καταναλωτών επιθυμεί να διατηρήσει τον τελικό έλεγχο των συναλλαγών της.

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Marc για λογαριασμό της Visa, το 55% των καταναλωτών προτίθεται να αξιοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τις αγορές του κατά τη διάρκεια της Black Friday και της εορταστικής περιόδου. Παράλληλα, το 72% των ερωτηθέντων δηλώνει εξοικειωμένο με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, στοιχείο που καταδεικνύει τη σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.003 ατόμων, από τις 9 έως τις 14 Νοεμβρίου 2026.

Πώς αξιοποιούν οι καταναλωτές την τεχνητή νοημοσύνη

Η σύγκριση τιμών αποτελεί την κυριότερη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές, καθώς επιλέγεται από το 64% των χρηστών τους. Ακολουθεί η ανάγνωση και η αξιολόγηση κριτικών προϊόντων με 63%, ενώ το 48% αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αναζήτηση προτάσεων δώρων.

Παρά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της τεχνολογίας, οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στην πλήρη αυτοματοποίηση των αγορών. Συγκεκριμένα, μόλις το 24% των χρηστών AI θα επέτρεπε σε έναν ψηφιακό βοηθό να ολοκληρώσει αυτόνομα μια συναλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε τη δυνατότητα να δίνει ρητή προσωπική έγκριση σε κάθε στάδιο.

Επιπλέον, το 81% όσων θα επέτρεπαν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης δηλώνει ότι θα έθετε ανώτατο όριο δαπάνης τα 100 ευρώ. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι, παρά την αυξανόμενη εξοικείωση με τις νέες εφαρμογές, η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση μιας αγοράς παραμένει αποκλειστική ευθύνη του καταναλωτή.

Πόσα χρήματα θα διαθέσουν οι Έλληνες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα

Η ακρίβεια και η αναζήτηση συμφέρουσας τιμής εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις. Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σκοπεύει να προσφέρει δώρα στα αγαπημένα του πρόσωπα φέτος, με τον τυπικό προϋπολογισμό να διαμορφώνεται μεταξύ 100 και 249 ευρώ.

Η τιμή αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής για το 74% των καταναλωτών, ενώ ακολουθούν η ποιότητα με 65% και οι προσφορές με 37%.

Οι αγοραστικές αποφάσεις του 55% των ερωτηθέντων αναμένεται να επηρεαστούν από την Black Friday και τη Cyber Monday. Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, αυξάνεται σημαντικά στις νεότερες ηλικίες, φτάνοντας το 76% στη Gen Z, δηλαδή στους καταναλωτές ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Παράλληλα, οι αγορές διατηρούν υβριδικό χαρακτήρα, καθώς το 49% σχεδιάζει να συνδυάσει επισκέψεις σε φυσικά καταστήματα με ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Το κινητό κυριαρχεί στις ηλεκτρονικές αγορές

Η στροφή προς τις ψηφιακές πληρωμές αποτυπώνεται και στα στοιχεία της έρευνας. Στα φυσικά καταστήματα, το 67% των ερωτηθέντων προτιμά να πληρώνει με κάρτα, έναντι 26% που επιλέγει τα μετρητά.

Στις ηλεκτρονικές αγορές, οι πληρωμές με κάρτα συγκεντρώνουν ποσοστό 52%, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια –όπως το Apple Pay και το Google Pay– αντιστοιχούν στο 12% του συνόλου. Στις ηλικίες 18 έως 29 ετών, το εν λόγω ποσοστό για τα ψηφιακά πορτοφόλια ανέρχεται στο 20%.

Καθοριστικός είναι ο ρόλος του smartphone, καθώς σχεδόν επτά στους δέκα καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές (70%) χρησιμοποιούν το κινητό τους για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους. Από αυτούς, το 61% επιλέγει τη χρήση ψηφιακού πορτοφολιού.

Η ανησυχία για τις ηλεκτρονικές απάτες και τις κλωνοποιημένες φωνές

Η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών συνοδεύεται, ωστόσο, από προβληματισμό για την ασφάλεια των συναλλαγών και τις νέες μορφές ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

Το 59% των ερωτηθέντων ανησυχεί για το ενδεχόμενο να πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο (48%) δηλώνει ότι δέχθηκε απόπειρα εξαπάτησης κατά το τελευταίο έτος. Οικονομική απώλεια υπέστη το 6% των ερωτηθέντων, ενώ οι μισοί από όσους έχασαν χρήματα κατάφεραν να τα ανακτήσουν μέσω αμφισβήτησης της συναλλαγής στην τράπεζά τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από επιτήδειους. Σύμφωνα με την έρευνα, το 51% των συμμετεχόντων έχει λάβει παραπλανητικό μήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δημιουργήθηκε με τη χρήση AI, ενώ το 39% έχει δεχθεί τηλεφωνική κλήση με κλωνοποιημένη φωνή.

Παρά τους υφιστάμενους κινδύνους, το 22% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα προληπτικό μέτρο προστασίας. Στον αντίποδα, το 30% αποφεύγει την αποθήκευση στοιχείων πληρωμής σε διαδικτυακές υπηρεσίες, το 25% έχει ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, ενώ το 23% προβαίνει σε συχνότερη αλλαγή των κωδικών πρόσβασής του.

Τι επισημαίνει η Visa

Στην ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης των καταναλωτών για τις νέες μορφές απάτης αναφέρθηκε ο Country Manager της Visa στην Ελλάδα, Νίκος Πετράκης.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η έρευνα καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ολοένα περισσότερο τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς πάνω από τους μισούς έχουν ήδη λάβει παραπλανητικά μηνύματα ή κλήσεις με κλωνοποιημένες φωνές.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Visa συνεργάστηκε με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σε ενημερωτική καμπάνια, με στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τέτοιου είδους απειλές.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συνεργασία της εταιρείας με τράπεζες, εμπόρους και τεχνολογικούς εταίρους για την ασφάλεια των συναλλαγών. Στόχος, όπως επεσήμανε, είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου αξιοπιστίας και στην επόμενη φάση του ηλεκτρονικού εμπορίου, κατά την οποία οι ψηφιακοί βοηθοί θα πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό των καταναλωτών.