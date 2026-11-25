Ειδικό τεύχος για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Information Systems Frontiers

Μια σημαντική διεθνής επιστημονική συνεργασία, με τη συμμετοχή καθηγητών από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το γαλλικό Audencia Business School, οδήγησε στην επιμέλεια ειδικού τεύχους 14 επιστημονικών άρθρων στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Information Systems Frontiers (Springer Nature), το οποίο κατατάσσεται στα περιοδικά τριών αστέρων της αναγνωρισμένης διεθνούς λίστας Academic Journal Guide (ABS).

Την επιστημονική επιμέλεια του ειδικού τεύχους ανέλαβε ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό και Ομότιμο Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη καθώς και τους Καθηγητές Κωνσταντίνα Σπανάκη, Χρήστο Φλώρο, Γιάννη Χατζηαντωνίου και Χρήστο Λεμονάκη.

Το ειδικό τεύχος, με τίτλο «Innovative Applications and Ethical Implications of AI in Data Sharing and Financial Analysis: Emerging Trends and Future Directions», είναι αφιερωμένο στις καινοτόμες εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στις ηθικές, οργανωσιακές και κανονιστικές προκλήσεις που ανακύπτουν από την αξιοποίησή της στην ανταλλαγή δεδομένων και τη χρηματοοικονομική ανάλυση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει ριζικά την ανταλλαγή δεδομένων και τη χρηματοοικονομική ανάλυση, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες πρόβλεψης, αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και αποτελεσματικότερης διαχείρισης πληροφοριών. Ωστόσο, η ολοένα αυξανόμενη ενσωμάτωσή της

στα χρηματοοικονομικά συστήματα εγείρει σημαντικά ηθικά, οργανωσιακά και κανονιστικά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αλγοριθμική δικαιοσύνη, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εμπιστοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, το εισαγωγικό άρθρο του ειδικού τεύχους παρουσιάζει τις σύγχρονες εξελίξεις και διερευνά τις καινοτόμες εφαρμογές, αλλά και τις ηθικές προεκτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης σε χρηματοοικονομικά περιβάλλοντα και συστήματα που βασίζονται στην αξιοποίηση δεδομένων.

Ειδικότερα, μέσα από τις επιστημονικές συνεισφορές που φιλοξενούνται στο τεύχος, αναδεικνύονται οι αναδυόμενες τάσεις σε σημαντικά ερευνητικά πεδία, όπως η χρηματοοικονομική πρόβλεψη με τη χρήση ΤΝ, η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, η Εξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη (Explainable AI – XAI), η χρηματοοικονομική ευφυΐα, η αλγοριθμική διακυβέρνηση και η υπεύθυνη ανταλλαγή δεδομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ της προγνωστικής ακρίβειας και της ερμηνευσιμότητας των αλγοριθμικών μοντέλων, της τεχνολογικής καινοτομίας και της κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και της αποδοτικότητας που προσφέρει η αξιοποίηση των δεδομένων και της ηθικής ευθύνης που αυτή συνεπάγεται.

Παράλληλα, το ειδικό τεύχος αναδεικνύει σημαντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στη διασταύρωση των πληροφοριακών συστημάτων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της οργανωσιακής διακυβέρνησης. Υπογραμμίζεται, επίσης, η σημασία της ανάπτυξης διαφανών, αξιόπιστων και ανθρωποκεντρικών συστημάτων ΤΝ, τα οποία θα υποστηρίζονται από ισχυρούς μηχανισμούς διακυβέρνησης και θα ενσωματώνουν τις αρχές της υπεύθυνης καινοτομίας.

Επιπλέον, παρουσιάζονται μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των θεωρητικών θεμελίων, στη βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής και στην πληρέστερη κατανόηση των κοινωνικών επιπτώσεων των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μέσα από τη σύνθεση τεχνολογικών, διοικητικών και ηθικών προσεγγίσεων, το ειδικό αυτό τεύχος συμβάλλει ουσιαστικά στη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη, υπεύθυνη, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς καινοτομία στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα.

Το ειδικό τεύχος είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://link.springer.com/collections/hhjcebiace

Επιστημονικό περιοδικό: Information Systems Frontiers

https://link.springer.com/journal/10796