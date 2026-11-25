ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Η αγανάκτηση και η οργή ξεχειλίζει σε κάθε εργασιακό χώρο, δημόσιο και ιδιωτικό. Αποτελεί κοινή διαπίστωση αυτό κι έτσι αναπόφευκτα, προκύπτει το ερώτημα:

-Τι συμβαίνει κι οι εργαζόμενοι οδηγήθηκαν σε τέτοια κατάσταση;

Οδηγήθηκαν από την υποστελέχωση και τις συνθήκες εργασίας που διαμορφώνονται.

Από την ακρίβεια που τσακίζει κόκκαλα είτε πρόκειται για τα είδη διατροφής, είτε τη βενζίνη, είτε τη θέρμανση – ευτυχώς, να λέμε, που ο καιρός είναι ακόμη ζεστός…

Είναι στην κατάσταση αυτή από τα απλησίαστα ενοίκια, τα δάνεια που δεν γίνεται να αποπληρωθούν, τους εκπαιδευτικούς που λείπουν από τα σχολειά, από τα παιδιά μας, από το Νοσοκομείο που καταρρέει όπως και όλες οι δομές Υγείας στα Χανιά και σε όλη τη χώρα.

-Γιατί διαμορφώθηκε, έτσι αβάσταχτη, η καθημερινότητα;

Διαμορφώθηκε κάτω από την άμεση επίδραση της πολεμικής προετοιμασίας και των πολεμικών μετώπων που υπάρχουν στη γειτονιά μας. Από τα ασύλληπτα ποσά που δίνονται για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς κι ας μην έχουν σχέση με την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, όπως η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα που κοστίζει στον ελληνικό λαό 500 χιλιάδες ευρώ την ημέρα, ή η συστοιχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία…

Διαμορφώθηκε έτσι γιατί επικαλούνται «δημοσιονομικές αντοχές» στην οικονομία όταν πρόκειται για τις ανάγκες του λαού ενώ οι τραπεζικοί όμιλοι έχουν μηδενικό φόρο με την αναβαλλόμενη φορολογία. Δίνουν προνόμια, διευκολύνσεις και απαλλαγές σε εφοπλιστές, ενεργειακούς ομίλους, κατασκευαστικές, τουριστικές εταιρείες, μα τους εργαζόμενους τους καλούν να κάνουν κι άλλες θυσίες…

Διαμορφώθηκε η δύσκολη καθημερινότητα από τους πραγματικούς μισθούς του 2026 που είναι στα επίπεδα του 2009 (!), δηλαδή όσο πριν 17 χρόνια, αλλά οι τράπεζες μέσα σε μια 4ετία, κατάφεραν να ανακτήσουν το 77% των «απωλειών» που είχαν στα κέρδη τους κατά τη διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης!

-Τι μπορεί να γίνει τώρα;

Η αγανάκτηση και η οργή πρέπει να γίνουν δύναμη, να μπουν οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο με την απεργία της Τετάρτης 25 Νοέμβρη!

Να δώσουν ισχυρή απάντηση στην ελληνική αστική τάξη και στο πολιτικό προσωπικό της, την κυβέρνηση της ΝΔ, τα κόμματα που κυβέρνησαν ως τώρα και ορέγονται να το κάνουν ξανά, σε όλους αυτούς τους παλιούς και νέους, επίδοξους σωτήρες, νεκρώνοντας τους χώρους δουλειάς με την απεργία της Τετάρτης!

Αυτή θα είναι ταυτόχρονα και η οφειλόμενη απάντηση στους ξεπουλημένους «συνδικαλιστές» της ΓΕΣΕΕ και κάποιων άλλων παρατρεχάμενών τους…

Κάποιοι αναρωτιούνται αν βγαίνει κάτι με τις απεργίες. Η απεργία είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο που έχουμε στα χέρια μας, γι’ αυτό και τις

πολεμάνε με κάθε τρόπο! Όσο πιο μαζική είναι η συμμετοχή, τόσο πιο ηχηρό είναι το μήνυμα που θα σταλεί στο κράτος, τις κυβερνήσεις τους, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Πως δηλαδή οι εργαζόμενοι είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τα σύγχρονα δικαιώματα μας! Αυτό που φοβούνται είναι η οργανωμένη δράση των εργαζομένων για τη διεκδίκηση των συγχρόνων αναγκών μας.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ! Έτσι θα προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες!

Η μεγαλειώδης κινητοποίηση στη ΔΕΘ, η συγκλονιστική απεργία των λιμενεργατών σε 113 λιμάνια και στις 5 ηπείρους, τα μεγάλα μαθητικά – φοιτητικά συλλαλητήρια, μας εμπνέουν και μας οδηγούν!

Την Τετάρτη 25 του Νοέμβρη, στις 10:00 στην Αγορά, θα μας ενώσει, όλους τους εργαζόμενους, το σύνθημα:

Δώστε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, Υγεία και Παιδεία κι όχι για του πολέμου τα σφαγεία!