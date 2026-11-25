Μαζί σπάμε τη σιωπή – Μαζί διεκδικούμε προστασία και ασφάλεια για κάθε γυναίκα

Η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση ούτε είναι ένα μεμονωμένο κοινωνικό φαινόμενο. Είναι μια διαρκής παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που εκδηλώνεται στο σπίτι, στον χώρο εργασίας, στον δημόσιο χώρο και πλέον με ιδιαίτερη ένταση στο διαδίκτυο.

Με αφορμή την 25η Νοέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η ΓΣΕΕ, μέσω της Γραμματείας Ισότητας Φύλων,

Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων και του συνόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων της δύναμής της, αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και αποτελεσματικής προστασίας κάθε γυναίκας που βιώνει ή απειλείται από οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας.

Η οικονομική εξάρτηση, οι χαμηλοί μισθοί, η εργασιακή επισφάλεια και η στεγαστική κρίση επιτείνουν την ευαλωτότητα χιλιάδων γυναικών, περιορίζοντας συχνά τη δυνατότητά τους να απομακρυνθούν από κακοποιητικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία παραμένει ένα εκτεταμένο αλλά σε μεγάλο βαθμό αθέατο πρόβλημα. Σύμφωνα με την εθνική έκθεση της ΓΣΕΕ το 2024, το 31,4% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, ενώ μόλις το 1,6% προσέφυγε στις αρμόδιες Αρχές.

Η ΓΣΕΕ διεκδικεί ένα ολοκληρωμένο και επαρκώς στελεχωμένο δημόσιο σύστημα προστασίας, με μόνιμες δομές υποστήριξης, εξειδικευμένο προσωπικό, δωρεάν νομική και ψυχοκοινωνική συνδρομή και ουσιαστική πρόσβαση όλων των γυναικών στις υπηρεσίες προστασίας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση.

Τα συνδικάτα βρίσκονται σταθερά δίπλα στις εργαζόμενες, παρεμβαίνουν για την προστασία των δικαιωμάτων τους και παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη απέναντι σε περιστατικά βίας, παρενόχλησης και διακρίσεων.

Η γνώση των δικαιωμάτων και η πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες είναι κρίσιμα βήματα για την προστασία κάθε γυναίκας.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες – Χρήσιμα τηλέφωνα και υπηρεσίες

1. Για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας

Κάθε εργαζόμενη που αντιμετωπίζει σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμό, έμφυλη βία ή διακρίσεις στον χώρο εργασίας μπορεί να απευθυνθεί:

• Στη Γραμματεία Ισότητας Φύλων, Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΓΣΕΕ: isotita@gsee.gr

• Στα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες της ΓΣΕΕ σε όλη τη χώρα.

• Στο Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ): https://www.kepea.gr

• Στο Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: https://www.inegsee.gr

Για την υποβολή καταγγελίας ή την αναζήτηση θεσμικής προστασίας:

• Επιθεώρηση Εργασίας: 1555

• Επικοινωνία και κατά τόπους υπηρεσίες: https://www.hli.gov.gr/epikoinonia/

• Ειδική ενότητα για τη βία και την παρενόχληση: https://www.hli.gov.gr/ergasiakes-scheseis/nomothesia-ergasiakes-scheseis/prostasia/via-kai-parenochlisi-stin-ergasia/

• Συνήγορος του Πολίτη: 213 1306 600 | https://www.synigoros.gr

Τα εργατικά σωματεία μπορούν να υποστηρίζουν τις εργαζόμενες ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και των Δικαστηρίων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

2. Για περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου:

• 100 – Άμεση Δράση: Κλήση ή δωρεάν SMS, όταν το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει.

• 112 – Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

• 15900 – Γραμμή SOS: Λειτουργεί όλο το 24ωρο για γυναίκες θύματα βίας, παρέχοντας ενημέρωση και καθοδήγηση.

• Email: sos15900@isotita.gr

Στην Ελληνική Αστυνομία λειτουργούν εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ διατίθεται και η εφαρμογή Panic Button, για την άμεση ειδοποίηση των Αρχών από ενήλικα θύματα.

Πληροφορίες για τις αστυνομικές υπηρεσίες ανά περιοχή: https://www.astynomia.gr/file/2024/07/Grafeia-Domestic-Violence-thlephona.pdf

3. Για δωρεάν συμβουλευτική, φιλοξενία και νομική υποστήριξη

Το δημόσιο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης Γυναικών παρέχει δωρεάν και εμπιστευτικά:

• Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

• Νομική ενημέρωση και συνδρομή.

• Συνοδεία σε αστυνομικές και δικαστικές Αρχές και νοσοκομεία.

• Φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους σε ξενώνες με απόρρητη διεύθυνση.

Πληροφορίες και κατάλογος δομών: https://minscfa.gov.gr/isotita-ton-fylon/diktyo-domon-gia-gynaikes-thymata-vias/

Για γυναίκες που χρειάζονται νομική εκπροσώπηση προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δωρεάν νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

4. Για περιστατικά ρατσιστικής και ψηφιακής βίας

• 11414 – Γραμμή καταγγελιών ρατσιστικής βίας της ΕΛ.ΑΣ.

• Πανελλαδικός Διαδραστικός Χάρτης Υπηρεσιών Υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας: https://racism-victim-support.gr/ypiresies/

• 11188 – Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Για περιστατικά διαδικτυακών απειλών, παρακολούθησης και εκδικητικής πορνογραφίας.

• Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• https://cyberalert.gr

Για άμεση κοινωνική υποστήριξη λειτουργεί επίσης η 24ωρη Γραμμή Κοινωνικής Βοήθειας 197 του ΕΚΚΑ: https://ekka.org.gr

Η ΓΣΕΕ καλεί κάθε εργαζόμενη και κάθε γυναίκα που βιώνει βία ή παρενόχληση να μη μένει μόνη και να αναζητά έγκαιρα βοήθεια και υποστήριξη.

Καμία γυναίκα μόνη απέναντι στη βία.

Η ΓΣΕΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της σε όλη τη χώρα είναι εδώ, για να ακούσουν, να στηρίξουν και να διεκδικήσουν μαζί με κάθε γυναίκα το αυτονόητο: το δικαίωμα να ζει και να εργάζεται με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και χωρίς φόβο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ