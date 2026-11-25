ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

Μια δικαστική απόφαση που δείχνει τον δρόμο σε πολλούς Δήμους της χώρας και εμπνέει μια προοδευτική πολιτική στην αυτοδιοίκηση.

Γράφει ο Νίκος Κ. Σκουλάς

Δικηγόρος – Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης

«Τούτα είναι εμάς τ’ αμπέλια μας, τούτα τα λιόφυτά μας

και ζούμε μερικόν καιρό κι εμείς και τα παιδιά μας…»

(Απόσπασμα από το τραγούδι της Νίδας)

Α. Εισαγωγή.

Μια πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου γράφει τη δική της ιστορία. Μια δικαστική απόφαση-ορόσημο, που δικαιώνει μια τοπική ιστορική προσπάθεια. Μια εξέλιξη που διασαφηνίζει δικαιώματα και ανοίγει δρόμους για την Αυτοδιοίκηση όσον αφορά στην τακτοποίηση ιδιοκτησιών ,που πηγαίνουν πολύ πίσω στον χρόνο. Μια εμπνευσμένη και φιλολαϊκή αυτοδιοικητική πολιτική, οφείλει να αντλήσει πρότυπα από αυτήν.

Β. Η πρωτόδικη δικαστική δικαίωση του Δήμου Ανωγείων.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Δήμος Ανωγείων, έλαβε το 2021 την σημαντική απόφαση να διεκδικήσει δικαστικά την αναγνώριση της ιδιοκτησίας του στα 86.500 στρέμματα βοσκοτόπου του. Αυτού, που η τοπική εκφορά το αποδίδει ως «ανωγειανό αόρι».

Την έκταση αυτή, την κατείχε και την διαχειρίζονταν ο Δήμος Ανωγείων από την ίδρυσή του, το 1879. Οι κάτοικοί του επίσης την χρησιμοποιούσαν, κυρίως για κτηνοτροφική εκμετάλλευση από αμνημονεύτων χρόνων. Σύμφωνα δε με το οθωμανικό κτηματολόγιο,

από το 1673. Υπήρχαν και ανευρέθηκαν δημόσια έγγραφα που προσδιόριζαν την νομική κατάσταση της έκτασης αυτής, από την οθωμανική περίοδο έως την εποχή της Κρητικής Πολιτείας. Επίσης, μεταγενέστερα μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα έως και σήμερα.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής της μεγάλης περιοχής, αμφισβητήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Π.Ε. Ρεθύμνου το 2021 . Προέβη μάλιστα άμεσα, μέσω του Δασαρχείου, σε διενέργεια πράξεων που προσιδιάζουν μόνο σε ιδιοκτήτη. Αδήριτη ανάγκη

υπήρξε συνεπώς, η δικαστική αναγνώριση της ιδιοκτησίας του Δήμου στον βοσκότοπο που κατείχε και τον εκμεταλλευόταν οι κάτοικοί του για αιώνες. Τούτο, πριν παγιωθούν τα νέα δεδομένα στους δασικούς χάρτες, στα Ε9, στο κτηματολόγιο και πριν ενταθεί η αμφισβήτηση εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου. Εξ άλλου, δεν υπήρχε τίτλος ιδιοκτησίας.

Ο Δήμος Ανωγείων στηρίχθηκε αφενός στα δεδομένα της χρησικτησίας που του επέτρεπε η νομοθεσία επί Κρητικής Πολιτείας και αφετέρου στον νόμο 2074/1920. Ο τελευταίος, έδινε κατά πλήρη κυριότητα στους Δήμους και τις Κοινότητες των Νέων Χωρών, τις γαίες τις αφημένες στην κοινή χρήση των κατοίκων της περιοχής επί τουρκοκρατίας (οθωμανικές γαίες «μετρουκέ»). Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν και τα βοσκοτόπια, γεγονός που αφορά και καλύπτει σημαντικές εκτάσεις γης σε όλη την Κρήτη και τις υπόλοιπες Νέες Χώρες.

Με την πρόσφατη, με αριθμό 56/2026, πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου (τακτική διαδικασία), αναγνωρίστηκε η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα του Δήμου Ανωγείων στα 86.500 στρέμματα του βοσκοτόπου της περιφέρειάς του. Ικανοποίησε δε, το σύνολο των αιτημάτων του στο διατακτικό της.

Πρόκειται για μια απόφαση, που ακολουθεί την νομολογία του Αρείου Πάγου. Το πρωτόδικο κεκτημένο του Δήμου Ανωγείων έχει επαναληφθεί σε παρόμοια έκταση γης, μόνο μία φορά. Ο Δήμος Μετσόβου το πέτυχε αμετάκλητα την δεκαετία του 1990, με συναφή νομική βάση. Συνεπώς, είναι ένα ανοικτό ενδεχόμενο για όλους τους Δήμους της Κρήτης, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θράκης και των νησιών του βορείου Αιγαίου (Νέες Χώρες) με τις ειδικές συνθήκες κάθε υποπερίπτωσης.

Ως δικηγόρος του Δήμου Ανωγείων, θεωρώ την δικαστική απόφαση ως μία πολύ ενθαρρυντική εξέλιξη, με στέρεα και τεκμηριωμένα θεμελιωμένη νομική και ουσιαστική βασιμότητα. Προφανώς, στεκόμαστε με σεβασμό και καίρια επιφύλαξη μπροστά στην μελλοντική αμετάκλητη ετυμηγορία της Δικαιοσύνης, εφόσον ακολουθήσουν τα ένδικα μέσα της έφεσης ή και της αναίρεσης, εκ μέρους των διαδίκων.

Ο Δήμος Ανωγείων αφιερώνει στην απόφαση, την μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού του Συμβουλίου την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, κοινοποιώντας πρώτος το γεγονός. Μετά την θεσμική ενημέρωση, για την ευνοϊκή εξέλιξη, θα κριθούν οι δέουσες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εξελισσόμενης προσπάθειας. Το ενδιαφέρον και η συνδρομή των πολιτών πάντως, υπήρξε μια σημαντική παράμετρος, αυτής της πρωτόδικης επιτυχίας, που είναι καθοριστική για το μέλλον του τόπου μας.

Γ. Η πολιτική πρόταση για την αυτοδιοίκηση.

Ως περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης, δημοσιοποιώ ακολούθως αυτή την εξέλιξη, όπου συμπράττω και ως πληρεξούσιος δικηγόρος. Το κάνω, προεχόντως, για να εισηγηθώ μια αναγκαία και χρήσιμη πολιτική επιλογή: Υπάρχει και εκκρεμεί τεράστιο ιδιοκτησιακό θέμα στην χώρα μας για τις συναφείς περιπτώσεις των δημοτικών εκτάσεων. Αυτές, που έχουν αδιευκρίνιστο νομικό καθεστώς λόγω δασικών χαρτών ή λόγω εκκρεμούς κτηματολογίου και ανυπαρξίας τίτλων ιδιοκτησίας.

Η ενδογενής ανάπτυξη της πατρίδας μας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να προέλθει κατ’ αρχήν από την αξιοποίηση της γης που περιβάλλει τους Δήμους. Αυτή την γενναία ρύθμιση, που έφερε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον ν. 2074/1920,

εισηγούμαι ότι πρέπει να τολμήσει να την επαναλάβει μια προοδευτική αυτοδιοικητική πρόταση του σήμερα. Διότι, η στέρεη ανάπτυξη έρχεται πρωτίστως από τις εσωτερικές δυνάμεις του τόπου. Η ανάπτυξη, θα προκύψει με απόδοση γης και εμπιστοσύνης στην αυτοδιοίκηση και κατ’ επέκταση στον λαό. Τούτο, υπό την θεσμική εποπτεία και συνδρομή των φορέων ΠΕΔ, ΚΕΔΕ, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κλπ..

Συνεπώς, ο νομοθέτης οφείλει να επιτρέψει στους Δήμους να αξιοποιήσουν τις δημόσιες γαίες, με όρους δημοσίου συμφέροντος. Αυτό σημαίνει ότι η δικαστική επιτυχία του Μετσόβου ή των Ανωγείων, πρέπει να γίνει νομοθετικό όραμα μιας προοδευτικής πολιτικής για την αυτοδιοίκηση.

Τούτο εισηγήθηκα ως νομικός στον Δήμο Ανωγείων το 2021, τούτο δεσμεύομαι να εισηγηθώ και στην Ελληνική Πολιτεία, είτε ως πολίτης είτε ως εκλεγμένος αυτοδιοικητικός εκπρόσωπος της Κρήτης, σήμερα. Το είχε συλλάβει και υλοποιήσει ο Εθνάρχης, το 1920, ευρισκόμενος πάντα πιο μπροστά από την εποχή του. Εμείς σήμερα, ακόμα διστάζουμε ομφαλοσκοπώντας.

Ηράκλειο, 26 Νοεμβρίου 2026

Νίκος Κ. Σκουλάς

Δικηγόρος – Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης.