Η Ένωση Ηρακλείου, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διερευνήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία Διεπαγγελματικής οργάνωσης Ελαιολάδου Κρήτης

Απευθυνόμαστε σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου (Συνεταιρισμοί- Εξαγωγείς –Τυποποιητές- Ιδιώτες- Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κ.ά.) και φυσικά θα ζητηθεί η συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης.

Η πρόταση μας θα βασιστεί στην πρόσφατη πιστοποίηση του Κρητικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου ως προϊόν «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ΚΡΗΤΗ», βάσει της οποίας μπορεί να συσταθεί η Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου Κρήτης, χωρίς να θεωρηθεί ότι έρχεται σε

σύγκρουση με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου, η οποία δυστυχώς δεν υφίσταται πλέον και δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στην προάσπιση των συμφερόντων του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις Ελαιολάδου της Ευρώπης που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα αυτό.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δρομολογηθεί συνάντηση με όλους τους φορείς με σκοπό την ενημέρωση και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων για το σκοπό αυτό.