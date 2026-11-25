Δεκαπέντε περιφερειακά αεροδρόμια δεν θα εκτελούν πτήσεις – Δεμένα πλοία και νοσοκομεία με προσωπικό ασφαλείας

Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται η 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή εργαζομένων σε πάνω από 60 πόλεις, αλλαγές στις μεταφορές και δεμένα πλοία στα λιμάνια.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πτήσεις

Στην Αθήνα, το Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το Τραμ θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο.

Παράλληλα, αναμένονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού, καθώς οι μηχανοδηγοί ανακοίνωσαν δύο στάσεις εργασίας, ενώ τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ αναμένεται να κυκλοφορήσουν κανονικά.

Στον τομέα των αερομεταφορών, η συμμετοχή των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην κινητοποίηση θα προκαλέσει προβλήματα, καθώς δεν θα εκτελούνται πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου.

Απεργιακά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Σε περισσότερες από 60 πόλεις έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα, τα καλέσματα αφορούν τα Προπύλαια και την πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Αντίστοιχες δράσεις θα λάβουν χώρα σε:

Πειραιά (10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου), Πάτρα (10:30, Εργατικό Κέντρο), Ηράκλειο (10:00, πλατεία Ελευθερίας), Λάρισα (10:30, κεντρική πλατεία), Βόλο (10:30, πλατεία Ελευθερίας), Ιωάννινα (10:00, Εργατικό Κέντρο), Χανιά (10:00, Δημοτική Αγορά) και Καλαμάτα (10:30, πεζόδρομος Αριστομένους).

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο, με τις τελευταίες αναχωρήσεις να προγραμματίζονται πριν από τις 17:00.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ)

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00, ενώ οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35.

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09.

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07.

Από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 και 3 του Μετρό

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00, ενώ οι τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00.

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47.

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 17:36.

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43.

Από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58.

Από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ – Γραμμή 6

Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη: πρώτο δρομολόγιο στις 10:04 και τελευταίο στις 17:08.

Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα: πρώτο δρομολόγιο στις 09:15 και τελευταίο στις 16:18. Ο τελευταίος συρμός προς Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34.

Τραμ – Γραμμή 7

Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος: πρώτο δρομολόγιο στις 09:31 και τελευταίο στις 16:07. Η τελευταία αναχώρηση προς ΣΕΦ θα γίνει στις 16:31.

Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας: πρώτο δρομολόγιο στις 10:05 και τελευταίο στις 16:41. Η τελευταία αναχώρηση προς τη 2η Αγίου Κοσμά θα γίνει στις 17:12.

Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας: πρώτο δρομολόγιο

στις 09:51.

Στάσεις εργασίας στον Προαστιακό της Αθήνας

Αλλαγές αναμένονται και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Οι μηχανοδηγοί του Προαστιακού Αθηνών (Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Κιάτο – Χαλκίδα) θα πραγματοποιήσουν δύο στάσεις εργασίας:

Από τις 04:00 έως τις 08:00.

Από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι μηχανοδηγοί διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές αυξήσεις και κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Παράλληλα, το σωματείο θέτει ζητήματα ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, υποστελέχωσης και εντατικοποίησης της εργασίας.

«Η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται. Τα εργασιακά δικαιώματα δεν χαρίζονται. Κατακτώνται με αγώνες», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, σημειώνοντας ότι έχει ορίσει το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας για τις ώρες των στάσεων εργασίας.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή των σωματείων εργαζομένων, θα πραγματοποιήσει δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών που θα πραγματοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

Διαδρομή – Αριθμοί δρομολογίων

Πειραιάς – Κιάτο 300, 1302, 2300, 2304

Κιάτο – Πειραιάς 1301, 1303, 2305,

Πειραιάς – Αεροδρόμιο 1200, 1204, 1234

Αεροδρόμιο – Πειραιάς 1203, 1209, 1239

Αθήνα – Χαλκίδα 1534, 2534

Χαλκίδα – Αθήνα 1531, 2533

Λόγω των ευρύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες τροποποιήσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ως εκ τούτου, η Hellenic Train συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους μέσω της ιστοσελίδας www.hellenictrain.gr, του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης επιβατών 14511 ή των κατά τόπους εκδοτηρίων εισιτηρίων.

Κανονικά λεωφορεία και τρόλεϊ

Χωρίς προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ στην Αττική.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Προβλήματα αναμένονται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει ναυτεργατικά σωματεία, από τις 00:01 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν εξαγγείλει πανελλαδική απεργία για όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, αυξήσεις αποδοχών κατά 12%, ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ακτοπλοϊκά ταξίδια καλούνται να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες ή τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Ακυρώσεις πτήσεων σε 15 περιφερειακά αεροδρόμια

. Λόγω συμμετοχής των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην 24ωρη γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ, δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια: της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Μάλιστα, τόσο η AEGEAN όσο και η Sky Express με ενημέρωσή τους γνωστοποιούν την ακύρωση πτήσεων.

Ειδικότερα, η AEGEAN ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις εσωτερικού:

OA 098/099 Λήμνος – Ικαρία – Λήμνος

OA 040/041 Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα

OA 074/075 Αθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 062/063 Αθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 012/013 Αθήνα – Νάξος – Αθήνα

OA 024/025 Αθήνα – Μήλος – Αθήνα

OA 044/095 Αθήνα – Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Ρόδος

Σύμφωνα με την AEGEAN, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν επίσης:

να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, καλώντας στο (+30) 210 6261000.

να κάνουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η SKY express ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις.

25/11/2026 GQ 460 ATH (Αθήνα) AOK (Κάρπαθος)

25/11/2026 GQ 461 AOK (Κάρπαθος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 400 ATH (Αθήνα) JNX (Νάξος)

25/11/2026 GQ 401 JNX (Νάξος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 440 ATH (Αθήνα) KIT (Κύθηρα)

25/11/2026 GQ 441 KIT (Κύθηρα) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 470 ATH (Αθήνα) PAS (Πάρος)

25/11/2026 GQ 471 PAS (Πάρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 20 ATH (Αθήνα) JSY (Σύρος)

25/11/2026 GQ 21 JSY (Σύρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 2 ATH (Αθήνα) KSO (Καστοριά)

25/11/2026 GQ 2 KSO (Καστοριά) KZI (Κοζάνη)

25/11/2026 GQ 2 KZI (Κοζάνη) ATH (Αθήνα)

«Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email που έχουν δηλώσει κατά την κράτησή τους» αναφέρει η SKY express.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια, (Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου) θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες πτήσεων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούν επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις, καθώς και τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Επίσης, θα πραγματοποιούνται νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Θα διασφαλίζεται ακόμη η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν αύριο τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, καθώς και τα περιαστικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Ωστόσο, αλλαγές θα υπάρξουν στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς, κατόπιν εντολής της αστυνομίας και λόγω των προγραμματισμένων απεργιακών συγκεντρώσεων, από τις 09:00 το πρωί θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι».

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Νοσοκομεία με προσωπικό ασφαλείας

Στο επίκεντρο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ βρίσκονται τα μισθολογικά και εργασιακά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται η αναπλήρωση των μισθολογικών απωλειών και η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Στην απεργία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, με αποτέλεσμα τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ να λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, μόνιμους διορισμούς, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία δεν θα παραμείνουν καθολικά κλειστά λόγω της απεργίας, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις.

Στους δρόμους θα βγουν και μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο των Προπυλαίων.