Η βία κατά των γυναικών δεν ξεκινά με ένα χτύπημα.

Ξεκινά όταν μια γυναίκα αισθάνεται ότι πρέπει να απολογείται για τις επιλογές της, για τη φωνή της, για την ίδια της την ύπαρξη.

Όταν η αγάπη συγχέεται με τον έλεγχο, όταν το «πρόσεχε» γίνεται απειλή, όταν η φροντίδα μετατρέπεται σε περιορισμό και όταν το σπίτι, ο χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ασφάλεια και γαλήνη, γίνεται χώρος φόβου και σιωπής.

Ως γυναίκα που βρίσκεται σήμερα σε θέση ευθύνης, θεωρώ χρέος μου να μην επιτρέψω ποτέ η εξοικείωση με τέτοια περιστατικά να μετατραπεί σε κοινωνική ανοχή.

Πόσες σιωπές θα μπορούσαμε να είχαμε ακούσει; Πόσα σημάδια θα μπορούσαμε να είχαμε αναγνωρίσει; Πόσες ζωές θα μπορούσαμε να είχαμε προστατεύσει;

Η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο μια ημέρα ευαισθητοποίησης. Είναι μια ημέρα που μας καλεί να αναλογιστούμε τη δική μας ευθύνη. Την ευθύνη μας ως Πολιτεία, ως κοινωνία, αλλά και ως άνθρωποι απέναντι στον συνάνθρωπό μας.

Γιατί δεν αρκεί να ζητάμε από μια γυναίκα να βρει το θάρρος να μιλήσει. Οφείλουμε και εμείς να της δώσουμε όλους τους λόγους για να αισθανθεί ασφαλής να το κάνει. Με θεσμούς που λειτουργούν, με δομές που στηρίζουν, με μια Δικαιοσύνη που προστατεύει και με μια κοινωνία που ακούει, κατανοεί και δεν προσπερνά.

Ο αγώνας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι, στον πυρήνα του, ένας αγώνας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα και την ελευθερία. Για μια κοινωνία στην οποία καμία γυναίκα δεν θα χρειάζεται να διεκδικεί το αυτονόητο: το δικαίωμα να ζει χωρίς φόβο.

Και αν σήμερα με ακούει έστω και μία γυναίκα που βιώνει τη βία στη σιωπή, θέλω να της πω από καρδιάς:

Δεν φταις εσύ.

Δεν είσαι μόνη.

Μη φοβάσαι να μιλήσεις.

Έχεις δικαίωμα να ονειρεύεσαι, να αγαπάς, να επιλέγεις, να ζεις ελεύθερη.

Γιατί ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές υπάρχει χώρος για ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα γεννιέται όταν μια γυναίκα βρίσκει τη δύναμη να απλώσει το χέρι της και υπάρχει κάποιος εκεί για να το κρατήσει.

Και είναι χρέος όλων μας να είμαστε εκεί.