Νέα εποχή για τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου: Από τη νέα πλ. Ελευθέρνης στα μεγάλα έργα ανάπλασης με γραμμικό πάρκο στον Γιόφυρο, ανάπλαση του «Γεντί Κουλέ» και αξιοποίηση των Ταμπακαριών

Στην πλ. Ελευθέρνης στα Καμίνια βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 24/11 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, παραδίδοντας και τυπικά σε χρήση την ανακατασκευασμένη πλατεία μαζί με Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο και Συμβούλους της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.

Η παρουσία του Αλέξη Καλοκαιρινού στα Καμίνια, μαζί με τους Αντιδημάρχους Δημήτρη Σπυριδάκη, Νίκο Γιαλιτάκη, Τάσο Τσατσάκη, Γιώργο Τσαγκαράκη, Γιάννα Καλονάκη, Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Βασίλη Παρασύρη, τον Δημοτικό Σύμβουλο Μανόλη Χαιρέτη τον Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλη Τριτσάρη,

τα μέλη του Συμβουλίου Μανόλη Τσουρή, Μάγδα Σφυρή, Ειρήνη Φλουρή, Εύα Καλαθάκη και Γρηγόρη Σηφάκη, καθώς και την εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων Ζαμπία Λαζανάκη, μετατράπηκε σε μια ζωντανή διαβούλευση με τους πολίτες. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους εισπράττοντας την ικανοποίησή τους για την ταχύτητα και την ποιότητα της παρέμβασης.

Επίσης, να τονίσει ότι με στοχευμένα βήματα, ρεαλισμό και διαρκή επαφή με την κοινωνία, τα Καμίνια γυρίζουν σελίδα, αποτελώντας το φωτεινό παράδειγμα της νέας εποχής για τις γειτονιές του Ηρακλείου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπογράμμισε πως η ανάπλαση της πλατείας Ελευθέρνης αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι η Δημοτική Αρχή τηρεί τις δεσμεύσεις της να βελτιώσει την καθημερινότητα σε κάθε γωνιά της πόλης. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Σπυριδάκη και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση ως «έργο-πιλότο» για το σύνολο των γειτονιών του Ηρακλείου:

«Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα έργου το οποίο χαρακτηρίζεται από απλότητα, από στιβαρά υλικά, από αισθητική, η οποία δεν υπολείπεται από άλλες λύσεις οι οποίες θα φαινόντουσαν πιο σύνθετες από αυτήν και ωστόσο έγινε αυτή η παρέμβαση η οποία δεν έχει υψηλό κόστος που και αυτό είναι σημαντικό.

Η διάθεση των πόρων είναι πάντα ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να επιδιώκουμε την μέγιστη απόδοση με μια δαπάνη η οποία συγκρατείται σε επίπεδα στα οποία δεν γίνονται εκπτώσεις ούτε στην ασφάλεια, ούτε στην ποιότητα και τελικά να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και σε χρόνο πάρα πολύ σύντομο». Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της συμμετοχικότητας, επισημαίνοντας πως ο σχεδιασμός προσαρμόστηκε στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων μέσα από διαρκή διαβούλευση.

Πέρα από την ολοκλήρωση της πλατείας, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε μια ακόμη κομβική εξέλιξη, την πρακτική ολοκλήρωση της πολεοδόμησης στα Δυτικά Καμίνια. Κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη επιτυχία», με την συμβολή του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας Νίκου Γιαλιτάκη, επεσήμανε τη ρεαλιστική φιλοσοφία της μελέτης, η οποία, μακριά από ουτοπικές προσεγγίσεις, σέβεται την υφιστάμενη δόμηση της πυκνοκατοικημένης περιοχής και βελτιώνει τη ρυμοτομία και τη χωροταξία της προς όφελος των πολιτών.

Το κλείσιμο του κεφαλαίου της πολεοδόμησης ανοίγει πλέον τον δρόμο για νέες, εμβληματικές παρεμβάσεις που θα μεταμορφώσουν τα Καμίνια όπως τόνισε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα την αξιοποίηση του μεγάλου οικοπέδου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού,

ενός χώρου που έχει παραδοθεί επί δεκαετίες σε κοινή χρήση και χαρακτηρίστηκε ως χώρος πρασίνου. Όπως ανέφερε, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διατήρηση όλων των θέσεων στάθμευσης, μέσα από έναν έξυπνο και λειτουργικό επανασχεδιασμό, καθώς και η κατασκευή μιας παιδικής χαράς και η δημιουργία σύγχρονου χώρου άθλησης σε τμήμα του ακινήτου που δεν αξιοποιείται.

Επιπλέον, ξεκλειδώνει ένα φιλόδοξο, μακρόπνοο σχέδιο αστικής αναγέννησης για ολόκληρη τη δυτική πλευρά του Ηρακλείου. Όπως ανέφερε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, η Δημοτική Αρχή θέτει πλέον σε τροχιά ωρίμανσης τρεις εμβληματικές παρεμβάσεις που θα αλλάξουν ριζικά τον χάρτη της περιοχής:

1) Τη μελέτη δημιουργίας ενός γραμμικού πάρκου κατά μήκος του ποταμού Γιόφυρου, από τις εκβολές, έως τη Λ. 62 Μαρτύρων, που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε να επεκταθούν οι διευθετήσεις μέχρι τον Ξηροπόταμο, δίνοντας οριστική λύση στα χρόνια προβλήματα οριοθέτησης ρεμάτων και θωρακίζοντας μια περιοχή με αυξημένες επικινδυνότητες και μεγάλες ανάγκες. Τα πρώτα ουσιαστικά βήματα της μελέτης τοποθετούνται μέσα στον επόμενο χρόνο.

2) Στο πλαίσιο του σχεδίου της διπλής ανάπλασης και με την προϋπόθεση της μετεγκατάστασης του ΟΦΗ, την προοπτική που ανοίγεται ώστε ο χώρος του ιστορικού γηπέδου «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» να μεταμορφωθεί σε ένα σημαντικό, σύγχρονο πάρκο, καλύπτοντας το έλλειμμα πρασίνου στην καρδιά των Καμινίων.

3) Την αξιοποίηση του συγκροτήματος των εγκαταλελειμμένων βυρσοδεψείων (Ταμπακαριά). Αν και το εγχείρημα απαιτεί την επίλυση σύνθετων ζητημάτων απόκτησης των ακινήτων από τον Δήμο, ο Δήμαρχος υπενθύμισε πως πρόκειται για μια δέσμευση που συζητήθηκε από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι «όλα αυτά, αν δεν τα ξεκινήσει κανείς, δεν θα τα προχωρήσει ποτέ».

Ξεκαθαρίζοντας με ειλικρίνεια ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αποτελούν τον σχεδιασμό της «μεθεπόμενης μέρας», ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε πως η καθημερινότητα των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας ώστε να εντοπίζονται και να επιλύονται άμεσα τα μικρά αλλά κρίσιμα προβλήματα της γειτονιάς. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε δεκτό επιτόπου το αίτημα για αναβάθμιση της παιδικής χαράς στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας, έργο που θα ενταχθεί κατά προτεραιότητα στον άμεσο προγραμματισμό.

Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην περιοχή εξέφρασε ο Πρόεδρος της 3ης ΔΚ Βασίλης Τριτσάρης, τονίζοντας: «Η Δημοτική Αρχή με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, παρέλαβε ένα Δήμο που ήταν σχεδόν διαλυμένος. Μέρα με τη μέρα βλέπουμε το έργο του. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, βλέπουμε ένα καινούργιο. Την περασμένη εβδομάδα κάτι άλλο εγκαινιάστηκε, κάπου αλλού.

Σήμερα έχουμε αυτό εδώ, ένα πανέμορφο πράγμα, που πριν δυο μήνες δεν μπορούσες να περάσεις ούτε με τα πόδια. Τώρα, δόξα τον Θεό έγινε πολύ ωραίο. Από ό,τι μας λέει ο Δήμαρχος προχωράμε, γιατί το τρίτο Διαμέρισμα έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα απ’ όλες τις Κοινότητες του

Ηρακλείου. Έχουμε το Γιόφυρο, τον Άη Γιάννη τον Χωστό, την δομή, τον Ξεροπόταμο. Είναι πολλά τα θέματα, ο Δήμαρχος ξέρει, γνωρίζει και προωθεί λύσεις για ένα καλύτερο Ηράκλειο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο εδώ πέρα και περιμένουμε και τα υπόλοιπα να υλοποιηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ».