Η ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική υποστηρίζει ολιστικά τους ΟΤΑ και τους φορείς τους, από τη θεσμική προσαρμογή και την οικονομική διοίκηση έως την ψηφιακή ασφάλεια και την υλοποίηση των έργων

Της Ειρήνης Νταή, Senior Consultant, Business Development, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική

Πίσω από κάθε ανάπλαση, νέο δίκτυο ύδρευσης, σχολική υποδομή ή νέα κοινωνική δομή βρίσκεται η ικανότητα των ΟΤΑ να σχεδιάζουν έγκαιρα, να εξασφαλίζουν πόρους, να δημοπρατούν σωστά και να ολοκληρώνουν τα έργα χωρίς καθυστερήσεις. Το βασικό στοίχημα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι ανάγκες της καθημερινότητας να γίνονται παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα και να μη μένουν σε ανακοινώσεις και σχεδιασμούς.

Για να συμβεί αυτό, δεν αρκεί η τεχνική ωριμότητα ενός έργου ή αξή του σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Οι ΟΤΑ χρειάζονται αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία, οργανωμένες διαδικασίες, σαφείς ρόλους και συνεχή παρακολούθηση. Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026), το λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης, ο εσωτερικός έλεγχος, η κυβερνοασφάλεια και η διαχείριση χρηματοδοτήσεων συνθέτουν ένα νέο περιβάλλον διοίκησης. Η πρόκληση είναι να οργανωθεί ο φορέας ώστε να αποφασίζει με δεδομένα, να προλαμβάνει κινδύνους και να παραδίδει έργο στους πολίτες. Η αποσπασματική συμμόρφωση με επιμέρους υποχρεώσεις δεν οδηγεί εκεί.

Τέσσερα μέτωπα που απαιτούν άμεση προετοιμασία

Πρώτο, η θεσμική προσαρμογή των νομικών προσώπων της Αυτοδιοίκησης, η κυβερνοασφάλεια και η προστασία δεδομένων επιβάλλουν έγκαιρες αποφάσεις. Ο νέος Κώδικας οργανώνει εκ νέου σημαντικά πεδία λειτουργίας των ΟΤΑ και των φορέων τους. Για τις δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 207, η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Έως τότε πρέπει να μετατραπούν σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, να συγχωνευθούν σε υφιστάμενο Αναπτυξιακό Οργανισμό ή να λυθούν και να τεθούν σε εκκαθάριση. Διαφορετικά, λύονται αυτοδίκαια από την 1η Ιανουαρίου 2027. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή Οδηγία NIS2, που ενσωματώθηκε με τον ν. 5160/2024, μεταφέρει την κυβερνοασφάλεια από το στενά τεχνικό επίπεδο στο επίπεδο της διοίκησης και της ευθύνης. Κάθε φορέας, και ιδίως οι ΔΕΥΑ ως πάροχοι πόσιμου νερού και διαχείρισης λυμάτων, οφείλει να εξετάσει αν υπάγεται στο σχετικό πλαίσιο και να οργανώσει μέτρα πρόληψης, διαχείρισης περιστατικών και επιχειρησιακής συνέχειας, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δεύτερο, η εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (π.δ. 54/2018), που ισχύει για τους ΟΤΑ από την 1η Ιανουαρίου 2026, αυξάνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις για αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η απογραφή, το μητρώο παγίων, η αντιστοίχιση λογαριασμών, η συμφωνία των στοιχείων και η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι αλληλένδετες εργασίες. Προϋποθέτουν συνεχή συνεργασία των υπηρεσιών, παρακολούθηση και διαχείριση οικονομικών δεδομένων. Όταν τα δεδομένα είναι ελλιπή ή κάθε υπηρεσία ακολουθεί τις δικές της διαδικασίες, η μετάβαση δυσκολεύει και η διοίκηση χάνει την πραγματική εικόνα των υποχρεώσεων και της περιουσίας της.

Τρίτο, ο εσωτερικός έλεγχος και η διαχείριση κινδύνων πρέπει να ενσωματωθούν στην καθημερινή λειτουργία. Η καταγραφή των βασικών διαδικασιών, η σαφής κατανομή ρόλων, οι δικλίδες έγκρισης και η παρακολούθηση των ευρημάτων βοηθούν έναν φορέα να προλαμβάνει προβλήματα, αντί να τα αντιμετωπίζει εκ των υστέρων.

Τέταρτο, τα χρηματοδοτούμενα έργα απαιτούν συστηματική διοίκηση. Η ένταξη σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος ενός έργου. Προηγούνται η ωρίμανση, οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις, ενώ ακολουθούν οι διαγωνισμοί, οι συμβάσεις και τα αιτήματα πληρωμής. Όλα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται ως ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο. Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, υπεύθυνους ανά στάδιο και έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων, ακόμη και ένα ώριμο έργο μπορεί να καθυστερήσει ή να χάσει τη χρηματοδότησή του.

Τα τέσσερα μέτωπα συνδέονται μεταξύ τους. Η θεσμική συμμόρφωση, η οικονομική πληροφόρηση, ο έλεγχος κινδύνων και η ψηφιακή ασφάλεια καθορίζουν στην πράξη την ικανότητα του φορέα να υλοποιεί έργα.

Από πού ξεκινά ένας φορέας

Το πρώτο βήμα είναι μια καθαρή αποτύπωση. Ποιες υποχρεώσεις ισχύουν για τον συγκεκριμένο φορέα, ποια στοιχεία υπάρχουν ήδη, ποιες εκκρεμότητες έχουν συσσωρευθεί και ποιος έχει την ευθύνη κάθε ενέργειας; Μια σύντομη αλλά ουσιαστική διάγνωση βοηθά να αποφευχθεί η συνήθης παγίδα των αποσπασματικών ενεργειών, όπου κάθε υπηρεσία προσπαθεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της χωρίς κοινό σχέδιο.

Ακολουθεί η ιεράρχηση, με βάση τις προθεσμίες, τους κινδύνους και την ετοιμότητα των υπηρεσιών. Ένα ρεαλιστικό σχέδιο με ορόσημα, υπεύθυνους και απαιτούμενα δεδομένα δίνει στη διοίκηση τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο και να παρεμβαίνει έγκαιρα όπου εμφανίζονται καθυστερήσεις ή αδυναμίες.

Η ιδιαίτερη πρόκληση της Κρήτης

Για τους ΟΤΑ και τους φορείς της Κρήτης, οι παραπάνω προκλήσεις συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Η τουριστική εποχικότητα, η πίεση στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, οι κλιματικοί κίνδυνοι και η εξυπηρέτηση πολλών και διάσπαρτων οικισμών απαιτούν σταθερή προετοιμασία και διοικητική συνέπεια. Τα έργα, πέρα από τεχνικές παρεμβάσεις, χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες, χρηματοδοτικό σχεδιασμό, συνετή διαχείριση πόρων και ανθρώπους που παρακολουθούν την υλοποίησή τους.

Η διαχείριση του νερού είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η λειψυδρία των τελευταίων ετών, ιδίως στην ανατολική Κρήτη, έδειξε πόσο γρήγορα ένα ζήτημα υποδομών γίνεται ζήτημα καθημερινότητας. Η επάρκεια και η ποιότητα του πόσιμου νερού, η μείωση των διαρροών και η αναβάθμιση των δικτύων απαιτούν συνεργασία των Δήμων, των ΔΕΥΑ, της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ). Για τις ΔΕΥΑ, η πιστοποίηση της διαχειριστικής τους επάρκειας από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προσθέτει μια ακόμη απαίτηση οργάνωσης και τεκμηρίωσης.

Η ίδια ανάγκη εμφανίζεται έντονα και στις τουριστικές περιοχές, όπου η εποχική πίεση στις υποδομές κάνει κάθε καθυστέρηση πιο ορατή. Ένα έργο ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας ή ανάπλασης αποδίδει πραγματικά όταν έχει ωριμάσει, διαθέτει σαφές χρονοδιάγραμμα, υπεύθυνους παρακολούθησης και μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιοποίηση των πόρων προϋποθέτει προετοιμασία πριν ανοίξουν οι προσκλήσεις. Ένας φορέας που γνωρίζει τις ανάγκες του, έχει πλήρη εικόνα του χαρτοφυλακίου έργων του και μπορεί να τεκμηριώσει τη σκοπιμότητα και το κόστος κάθε παρέμβασης, βρίσκεται σε καλύτερη θέση να διεκδικήσει και να υλοποιήσει έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Η διοικητική ετοιμότητα συνδέεται επομένως άμεσα με την επάρκεια του νερού, την ποιότητα των υπηρεσιών, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την ικανότητα των φορέων της Κρήτης να σχεδιάζουν και να υλοποιούν.

Η στήριξη στην πράξη

Η υποστήριξη των ΟΤΑ δεν εξαντλείται στην παράδοση μιας μελέτης ή στην κάλυψη μιας μεμονωμένης προθεσμίας. Αφετηρία είναι η κατανόηση της πραγματικής λειτουργίας κάθε φορέα, των ανθρώπων του και των περιορισμών που αντιμετωπίζει.

Με βάση την παραπάνω εικόνα, η ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών, συνδυάζοντας θεσμική και οργανωτική υποστήριξη, χρηματοοικονομική τεχνογνωσία, υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, ψηφιακή ασφάλεια, καθώς και παρακολούθηση έργων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό, οι επιμέρους ανάγκες και υποχρεώσεις εντάσσονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο δράσης, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις, τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες κάθε φορέα.

Έτσι, οι επιμέρους υποχρεώσεις εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχέδιο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε φορέα.

Η επόμενη ημέρα για τους ΟΤΑ της Κρήτης θα κριθεί από την ικανότητά τους να οργανώσουν σήμερα τις προϋποθέσεις για καλύτερες υπηρεσίες, ασφαλέστερες υποδομές και έργα που αφήνουν διαρκές αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική

Η ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική υποστηρίζει Δήμους, Περιφέρειες, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ σε πέντε βασικά πεδία:

Θεσμική μετάβαση και εταιρικός μετασχηματισμός: άρθρο 207, μετατροπή ή συγχώνευση δημοτικών και περιφερειακών επιχειρήσεων, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, καταστατικά, βιωσιμότητα και εταιρική οργάνωση.

Οικονομική διοίκηση, λογοδοσία και επιδόσεις: εφαρμογή του π.δ. 54/2018, Κόμβος Οικονομικής Πληροφόρησης, Πενταετή Σχέδια Δράσης, Κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων και εσωτερικός έλεγχος.

Ψηφιακή ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια: NIS2, προστασία δεδομένων, διαχείριση κυβερνοκινδύνων, ετοιμότητα για περιστατικά και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

Ανθεκτικότητα, κλίμα και υπηρεσίες ύδατος: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας, Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών, κλιματικοί κίνδυνοι και διαχειριστική επάρκεια παρόχων ύδατος.

Χρηματοδότηση, έργα και αναπτυξιακός σχεδιασμός: εντοπισμός χρηματοδοτήσεων, ωρίμανση και υλοποίηση έργων, διοίκηση χαρτοφυλακίου και αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.

Περισσότερες πληροφορίες: www.solcrowe.gr | advisory@solcrowe.gr | 210 7256900