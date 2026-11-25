Η βία κατά των γυναικών σπάνια ξεκινά με ένα χτύπημα. Προηγούνται ο έλεγχος, η απομόνωση, η οικονομική εξάρτηση και ο φόβος, πολύ συχνά μέσα στο ίδιο το σπίτι και από άνθρωπο οικείο. Με αυτή την επισήμανση ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,

και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας και Ληξιαρχείου, Ελένη Ζερβουδάκη, απευθύνουν το μήνυμά τους για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Ο Δήμαρχος Χανίων επισημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών απασχολεί τη δημόσια συζήτηση κυρίως όταν φτάνει στις πιο ακραίες και τραγικές εκδηλώσεις της, ενώ οι καθημερινές, λιγότερο ορατές μορφές της εξακολουθούν να περνούν ως «προσωπικές διαφορές» ή ως υπόθεση που αφορά αποκλειστικά το ζευγάρι. Δηλώνει κατηγορηματικά ότι η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτικό ζήτημα και ότι, όσο αντιμετωπίζεται ως τέτοιο,

η γυναίκα που τη βιώνει μένει μόνη απέναντι σε ένα βαρύ και άδικο φορτίο. Υπογραμμίζει, τέλος, ότι η ουσιαστική στήριξη είναι υπόθεση καθημερινή και απαιτεί από όλους μας να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τα σημάδια, να ακούμε με προσοχή και χωρίς επικρίσεις και να γνωρίζουμε πού μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας και Ληξιαρχείου στέκεται στο ερώτημα «γιατί δεν έφυγε;», το οποίο, όπως επισημαίνει, μεταθέτει το βάρος στη γυναίκα και παραβλέπει ότι για να φύγει κανείς πρέπει να έχει πού να πάει. Υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε τέτοια

απόφαση υπάρχουν ο φόβος, η αγωνία για τα παιδιά και η αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας, και ότι καμία γυναίκα δεν οφείλει εξηγήσεις για τον χρόνο που χρειάστηκε. Αυτό ακριβώς το «πού να πάει» εξασφαλίζει ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Χανίων, όπου γυναίκες και τα παιδιά τους βρίσκουν στέγη, ασφάλεια και ψυχοκοινωνική στήριξη, ώστε να σταθούν ξανά στα πόδια τους με τον δικό τους ρυθμό

Η κ. Ζερβουδάκη ευχαριστεί από καρδιάς τα στελέχη του, που εργάζονται καθημερινά με διακριτικότητα, υπομονή και ανθρωπιά, και διαβεβαιώνει κάθε γυναίκα που φοβάται ότι, όταν αποφασίσει να μιλήσει, θα βρει ανθρώπους που θα την ακούσουν, θα την πιστέψουν και θα σταθούν δίπλα της.

Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, κάθε ημέρα του χρόνου.