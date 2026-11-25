Η 25η Νοεμβρίου δεν είναι μια ακόμη τυπική επέτειος.

Είναι ημέρα ενσυναίσθησης και ευθύνης, αλλά και ξεκάθαρης τοποθέτησης απέναντι στην έμφυλη βία σε κάθε της μορφή — λεκτική, ψυχολογική, οικονομική, διαδικτυακή και σωματική — μέχρι την πιο τραγική της κατάληξη, τις γυναικοκτονίες.

Το μήνυμα προς κάθε γυναίκα που βιώνει τον φόβο, τον εγκλωβισμό και την κακοποίηση είναι ένα: Δεν είσαι μόνη. Μίλα. Ζήτα βοήθεια. Η σιωπή προστατεύει μόνο τον θύτη, ποτέ το θύμα.

Το θάρρος, όμως, για να σπάσει η σιωπή απαιτεί και την ετοιμότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών από την Πολιτεία. Χρειάζεται ένα ισχυρό και ουσιαστικό δίχτυ πρόληψης, ασφάλειας και προστασίας: Πλήρως στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες, ενίσχυση και χρηματοδότηση των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας, αυστηρότερη και ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης,

δωρεάν νομική υποστήριξη στα θύματα, επιμόρφωση των στελεχών της αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών που διαχειρίζονται περιστατικά έμφυλης βίας, εκπαίδευση στα σχολεία, δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και προγράμματα επαγγελματικής επανένταξης.

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας. Είναι ένα διαρκές στοίχημα δημοκρατίας, ελευθερίας, ισότητας, προόδου και πολιτισμού που μας αφορά όλους και που επιβάλλεται να το κερδίσουμε.