Ανώγεια, Βιάννο, Κάνδανο τα ’κάψαν οι Ναζί,

φασίστες δε χωράνε σε τούτο το νησί

Οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία της Κρήτης, με αφορμή την προσπάθεια πραγματοποίησης φασιστοσύναξης σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι φασίστες στην Κρήτη είναι ανεπιθύμητοι!

Είναι αυτοί που απεχθάνονται και μισούν τον οργανωμένο αγώνα του λαού. Αυτοί που ζητούσαν παραπάνω φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, που στα χρόνια της κρίσης έκαναν τη βρώμικη δουλειά για τα αφεντικά ζητώντας να πέσουν τα μεροκάματα. Ο ίδιος ο καταδικασμένος φασίστας Κασιδιάρης πριν λίγο καιρό έκανε πλάτες στην κυβέρνηση, ειρωνευόμενος τους χιλιάδες μαθητές και φοιτητές, τους απεργούς καθηγητές που συμμετείχαν στις μεγάλες πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις.

Δεν δεχόμαστε να δίνεται βήμα σε αυτούς που οι πολιτικοί τους πρόγονοι έκαψαν τη Βιάννο, τα Ανώγεια, την Κάντανο, δολοφόνησαν χιλιάδες αγωνιστές και τους έστελναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Δεν θα ανεχτούμε να δίνεται χώρος και βήμα στους ναζί δολοφόνους που είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την καταστολή και το χτύπημα των αγώνων των εργαζόμενων κάθε φόρα που θίγεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και η πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας.

Δεν θα τους επιτρέψουμε να ρίξουν το δηλητήριό τους. Δυναμώνουμε την οργανωμένη πάλη μέσα από τα σωματεία μας, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, κόντρα σε όποιον μας τσακίζει τη ζωή. Καλούμε όλα τα Σωματεία και τους φορείς της Κρήτης να πάρουν θέση, να καταδικάσουν την προσπάθεια να πατήσει το πόδι του στο νησί μας ο καταδικασμένος φασίστας εγκληματίας.

Το ψήφισμα υπογράφουν ως τώρα:

Εργατικό Κέντρο Χανίων

Νομαρχιακό Τμήμα Χανίων της ΑΔΕΔΥ

1. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων

2. Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Χανίων

3. Σωματείο Παρασκευής Τυποποίησης Τροφίμων & Ποτών ν. Χανίων

4. Σωματείο Εργαζόμενων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Χανίων

5. Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Χανίων

6. Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Χανιών

7. Σύλλογος Γυναικών ν. Χανίων

8. Σωματείο Επισιτισμού ν. Χανίων

9. Φοιτητικός Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης

10. Φοιτητικός Σύλλογος ΜΗΧΟΠ

11. Φοιτητικός Σύλλογος ΧΗΜΗΠΕΡ

12. Φοιτητικός Σύλλογος Αρχιτεκτονικής

13. Φοιτητικός Σύλλογος ΗΜΜΥ

14. Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (παράρτημα Χανίων)

15. Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (παράρτημα Χανίων)

16. ΣΕΠΕ ν. Χανίων

17. ΕΛΜΕ ν. Χανίων

18. Σύλλογος Εργαζομένων Πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων

19. Σωματείο εργαζομένων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χανίων