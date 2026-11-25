Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» που υλοποιεί, συνεργάζεται με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για την εγκατάσταση δικτύου σταθμών παρακολούθησης της στάθμης του νερού σε ποτάμια και ρέματα του νησιού.

Η δράση εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να παρακολουθούν πόσο γρήγορα ανεβαίνει η στάθμη του νερού και να ειδοποιούνται έγκαιρα όταν αυτή υπερβαίνει προκαθορισμένα όρια.

Οι πρώτοι δέκα σταθμοί τοποθετήθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου από τους συνεργάτες του έργου Ηλία Δημητρίου και Αναστάσιο Παπαδόπουλο,

ερευνητές του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ. Μεταξύ των σημείων εγκατάστασης είναι ο Ταυρωνίτης, ο Κοιλιάρης, ο Γεροπόταμος στο Ρέθυμνο, το ρέμα της Αγίας Γαλήνης, το Γουβιανό ρέμα και γέφυρα στα Αϊτάνια του Δήμου Χερσονήσου.

Κατά την εγκατάσταση στα Αϊτάνια παρευρέθηκαν, από την Περιφέρεια Κρήτης, ο Γιάννης Αναστασάκης, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, η Ευγενία Στυλιανού, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής, η Ελένη Καργάκη, προϊσταμένη του Τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας, και η Μαριαλένα Καρχιλάκη, στέλεχος του έργου.

Σε δεύτερη φάση θα τοποθετηθούν άλλοι πέντε σταθμοί.

Οι σταθμοί θα μεταδίδουν τις μετρήσεις τους τηλεμετρικά, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την εξέλιξη της στάθμης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Σε επιλεγμένα σημεία θα καταγράφονται και παράμετροι ποιότητας του νερού,

ενώ όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες θα εγκατασταθούν και μετεωρολογικοί σταθμοί. Ο συνδυασμός των μετρήσεων βροχόπτωσης και στάθμης μπορεί να δώσει στις υπηρεσίες περισσότερο χρόνο να αντιδράσουν, ιδιαίτερα στα μικρά ρέματα της Κρήτης, όπου η στάθμη μπορεί να ανέβει γρήγορα ύστερα από έντονη βροχή.

Οι θέσεις του δικτύου επιλέχθηκαν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με βάση τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και τις καταγραφές πρόσφατων πλημμυρικών επεισοδίων.

Οι μετρήσεις θα τροφοδοτούν την κοινή πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου, ώστε η Περιφέρεια και οι δήμοι να τις αξιοποιούν για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου, τον σχεδιασμό έργων και τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η Πολιτική Προστασία θα διαχειρίζεται κεντρικά τις προειδοποιήσεις και θα ενημερώνει τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.