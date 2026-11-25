“Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια, η οποία, στη δύσκολη αυτή στιγμή λειτούργησε με ανθρώπινη ευαισθησία και αλληλεγγύη εκφράζοντας με ανιδιοτέλεια μία πράξη αγάπης και προσφοράς.

Παράλληλα, συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας, καθώς και των εξειδικευμένων ομάδων λήψης και μεταμόσχευσης του Λαϊκού Νοσοκομείου και του ΠΑΓΝΗ, που με επαγγελματισμό, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δύσκολη αυτή διαδικασία.

Ο γενικός συντονισμός έγινε από την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη προσφοράς, αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν την πράξη, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα στον συνάνθρωπό μας”