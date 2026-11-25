Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με πρωτοβουλία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, διοργάνωσαν δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, με αποδέκτες το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της ετοιμότητας των επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση και την κατάλληλη διαχείριση περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την υποστήριξη και καθοδήγηση γυναικών που ενδέχεται να απευθυνθούν στις υπηρεσίες υγείας έχοντας υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, με πληροφορίες για γραμμές βοήθειας και δομές συμβουλευτικής, ενώ παρουσιάστηκαν πρωτόκολλα έγκαιρης αναγνώρισης περιστατικών κακοποίησης, ασφαλούς επικοινωνίας και αποφυγής της δευτερογενούς θυματοποίησης των γυναικών κατά την προσέλευσή τους στα επείγοντα περιστατικά. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη διατομεακή διασύνδεση και στη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας με τις αρμόδιες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αναγνωρίζουν πιθανά σημάδια κακοποίησης, να προσεγγίζουν με διακριτικότητα και ευαισθησία τις γυναίκες που ενδέχεται να βιώνουν βία και να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον εμπιστοσύνης, ενημερώνοντάς τες παράλληλα για τις δυνατότητες υποστήριξης και προστασίας που υπάρχουν.

Τα Κέντρα Υγείας αποτελούν συχνά ένα από τα πρώτα σημεία στα οποία μπορεί να αναζητήσει βοήθεια μια γυναίκα που βιώνει κακοποίηση. Γι’ αυτό και η γνώση, η ευαισθητοποίηση και η κατάλληλη ανταπόκριση των ανθρώπων της υγείας μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο να σπάσει ο κύκλος της σιωπής και του φόβου.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών του και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης, επιδιώκοντας τη συνεργασία των τοπικών φορέων και τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας και υποστήριξης των γυναικών.

Με αφορμή τη δράση αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η σημερινή ημέρα είναι μια ηχηρή υπενθύμιση ότι η έμφυλη βία εξακολουθεί να υπάρχει γύρω μας, στις γειτονιές μας, στα σπίτια μας, στις ζωές γυναικών που ίσως δεν βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν. Πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο ή κοινωνική θέση, και εκδηλώνεται με τρόπους ορατούς αλλά και αθέατους, σωματικά, ψυχολογικά, λεκτικά, σεξουαλικά, οικονομικά.

Ως Δήμος Μινώα Πεδιάδας, έχουμε ηθική και θεσμική υποχρέωση να αγωνιζόμαστε για την ενδυνάμωση, τις θέσεις των γυναικών καθώς και την προστασία τους, από κακοποιητικές συμπεριφορές ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των ανησυχητικά αυξανόμενων περιστατικών ενδοοικογενειακής γυναικείας κακοποίησης και έμφυλης βίας.

Με αυτό το δεδομένο, ως Δήμος, μέσα από τις Κοινωνικές μας Υπηρεσίες, τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και τους ειδικούς συνεργάτες μας, εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε ενημέρωση, υποστήριξη, συμβουλευτική, προστασία. Ιδιαίτερα σημαντικός όμως είναι και ο ρόλος των ανθρώπων από τον χώρο της υγείας, καθώς βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή και μπορεί να είναι οι πρώτοι στους οποίους μια γυναίκα θα βρει το θάρρος να αποκαλύψει ότι βιώνει κακοποίηση.

Μια σωστή προσέγγιση, μια κουβέντα χωρίς προκαταλήψεις, η διακριτικότητα, η κατανόηση και κυρίως η γνώση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να προσφερθεί βοήθεια, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε γυναίκα που απευθύνεται στις υπηρεσίες υγείας ή στις

κοινωνικές δομές θα βρίσκει ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να την ακούσουν, να την υποστηρίξουν και να την κατευθύνουν με ασφάλεια στις κατάλληλες υπηρεσίες. Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι υποχρέωση, ευθύνη και πράξη. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς».