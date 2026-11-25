Δεν θέλουμε άλλες γυναίκες να γίνονται πρωτοσέλιδα

Γράφει η *Ελένη Βατσινά

Δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης η 25η Νοεμβρίου. Είναι μια ημέρα θυμού, θλίψης, προβληματισμού, αλλά πάνω απ’ όλα μια ημέρα ευθύνης. Γιατί πίσω από τη λέξη «γυναικοκτονία» δεν υπάρχει απλώς ένας αριθμός. Υπάρχει μια γυναίκα – ένας άνθρωπος με όνειρα, επιθυμίες, σχέδια, μια ζωή που κόπηκε βίαια. Υπάρχει μια οικογένεια που δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια, παιδιά που θα μεγαλώσουν με μια άδεια θέση στο τραπέζι και μια κοινωνία που πολλές φορές θυμάται μόνο για λίγες ημέρες και μετά συνεχίζει σαν να μη συνέβη τίποτα.

Δεν ξεχνάμε την Ελένη Τοπαλούδη. Την Καρολάιν Κράουτς. Την Κυριακή Γρίβα. Τη Γαρυφαλλιά Ψαρράκου. Την Ερατώ Μανωλακέλλη. Την Νεκταρία Μαράκη. Την Ελευθερία Γιακουμάκη. Δεν ήταν απλώς ονόματα στις ειδήσεις. Ήταν γυναίκες που είχαν δικαίωμα να ζήσουν, να αγαπήσουν, να φύγουν από μια σχέση, να πουν «όχι», να αποφασίσουν για τη ζωή τους.

Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια η πατριαρχία, είναι μια βαθιά ριζωμένη νοοτροπία που εξακολουθεί να δηλητηριάζει τις σχέσεις μας. Μια νοοτροπία που μαθαίνει στα αγόρια ότι πρέπει να είναι κυρίαρχα, να μην κλαίνε, να επιβάλλονται, και στα κορίτσια ότι πρέπει να είναι υπομονετικά, να συγχωρούν, να αντέχουν, να προσέχουν πώς ντύνονται, πού πηγαίνουν και με ποιον μιλούν.

Μα τι ακριβώς διδάσκουμε στα παιδιά μας; Τους μαθαίνουμε να σέβονται ή να υπακούν; Να αγαπούν ή να ελέγχουν; Να συζητούν ή να επιβάλλονται;

Η αλλαγή δεν ξεκινά όταν μεγαλώσει το παιδί μας. Ξεκινά από σήμερα. Από το σπίτι μας. Από τον τρόπο που μιλάμε στη μητέρα τους, στον πατέρα τους, στον σύντροφό μας. Από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε όταν ένα αγόρι κλαίει και όταν ένα κορίτσι διεκδικεί. Από το αν λέμε στον γιο μας «μη χτυπάς» και στην κόρη μας «κάνε υπομονή». Από το αν μαθαίνουμε στα παιδιά μας πως η ζήλια δεν είναι αγάπη, ο έλεγχος δεν είναι ενδιαφέρον, η κτητικότητα δεν είναι πάθος και το «όχι» δεν χρειάζεται εξηγήσεις.

Να μεγαλώνουμε αγόρια που δεν θα φοβούνται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, αλλά θα ξέρουν να σέβονται τα όρια των άλλων. Και κορίτσια που δεν θα χρειάζεται να απολογούνται για την ελευθερία τους, που δεν θα μαθαίνουν να ανέχονται την προσβολή, την υποτίμηση και τη βία για να μη χαλάσουν μια σχέση.

Και κάτι ακόμη: Ας σταματήσουμε να ρωτάμε μια γυναίκα «γιατί δεν έφυγε;» και ας αρχίσουμε να ρωτάμε «γιατί αναγκάστηκε να φοβάται;». Ας σταματήσουμε να ψάχνουμε τι φορούσε, πού πήγε, τι είπε και πώς συμπεριφέρθηκε το θύμα. Ας στρέψουμε επιτέλους το βλέμμα μας εκεί που πρέπει: στον θύτη, στην κοινωνία που δικαιολογεί, στη σιωπή που προστατεύει και στους θεσμούς που οφείλουν να προστατεύουν.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να χρειάζεται να αποδείξει ότι κινδυνεύει για να την πιστέψουμε. Καμία δεν πρέπει να φοβάται να φύγει. Καμία δεν πρέπει να χάνει τη ζωή της επειδή κάποιος θεώρησε πως του ανήκει.

Σήμερα δεν αρκεί να φορέσουμε ένα συμβολικό χρώμα, να ανεβάσουμε μια ανάρτηση ή να πούμε δυο όμορφα λόγια. Χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία. Να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Να παρέμβουμε όταν βλέπουμε ή ακούμε κακοποιητικές συμπεριφορές. Να μη γελάμε με τα «αστεία» που υποτιμούν τις γυναίκες. Να μη δικαιολογούμε τη βία ως θυμό, την επιβολή ως ανδρισμό και την υποταγή ως αγάπη.

Οραματίζομαι ένα “αύριο” όπου ένα κορίτσι δε θα φοβάται να περπατήσει μόνο του, όπου μια γυναίκα δε θα χρειάζεται να κοιτάζει πίσω της, όπου ένας άντρας δε θα θεωρεί την αγάπη συνώνυμο της ιδιοκτησίας.

Δεν θέλουμε άλλες γυναίκες να γίνονται πρωτοσέλιδα. Θέλουμε να ζουν.

Για την Ελένη, για την Καρολάιν, για τη Γαρυφαλλιά, για την Κυριακή, για την Νεκταρία, για την Ελευθερία. Για όλες εκείνες που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν, να γεράσουν, να ονειρευτούν, να ζήσουν.

Αλλά και για όλες εκείνες που σήμερα φοβούνται μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Ας μη συνηθίσουμε ποτέ την είδηση μιας ακόμη δολοφονημένης γυναίκας. Ας μη γίνει ποτέ φυσιολογικό το αφύσικο.

*Η Ελένη Βατσινά είναι βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής