Η ΕΕ έτοιμη για παροχή διεθνούς βοήθειας στην Κρήτη αν κριθεί απαραίτητο

Ειδικότερα, σημείωσε: «Μετά τον σεισμό 6,3 Ρίχτερ που έπληξε το νησί της Κρήτης στην Ελλάδα, σήμερα το πρωί, το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης έχει έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές πολιτικής προστασίας. Είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε τη διεθνή βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο».

Following the 6.3 magnitude earthquake that struck the island of #Crete 🇬🇷 this morning, the 🇪🇺 Emergency Response Coordination Centre has been in contact with the Greek civil protection authorities.

We stand ready to mobilise international assistance, if necessary. #EUCivPro https://t.co/xarAkWQsDb

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) October 12, 2021