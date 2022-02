EE: «Έτοιμο πακέτο κυρώσεων αν η Ρωσία επιτεθεί» στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία σε περίπτωση που επιτεθεί στην Ουκρανία, καθώς διαμηνύει πως έχει έτοιμο το πακέτο των κυρώσεων εναντίον της Μόσχας σε περίπτωση εισβολής.

«Πριν από τη σύνοδο κορυφής #EUAU, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε για να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία. Η λύση βρίσκεται στην αποκλιμάκωση και τη διπλωματία. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν έτοιμο ένα πακέτο αυστηρών κυρώσεων, εάν η Ρωσία προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικότητα» έγραψε συγκεκριμένα ο Ολλανδός πρωθυπουργός

Good to have a chance to meet in Brussels with the leaders of the European Union and African Union for the first #EUAU summit since 2017. The summit’s aim is to strengthen the close ties between our two continents and further expand our vibrant economic relationship. pic.twitter.com/JhHQmJJ4OY

