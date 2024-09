Έφτασε η στιγμή για τη Selene Vedema 2024!

Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου η σημαντικότερη «γιορτή» του σαντορινιού αμπελώνα είναι ξανά γεγονός.

Μόνο λίγες ημέρες έμειναν για τον πιο πολυαναμενόμενο οινικό θεσμό της χρονιάς, καθώς η Selene Vedema, μαζί με ακόμη περισσότερα events και δρώμενα, επιστρέφει στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου. Μέσα στο επιβλητικό σκηνικό του Selene Restaurant στα Φηρά της Σαντορίνης, αυτή τη χρονιά η Selene Vedema υπόσχεται να τραβήξει πάνω της όλα τα οινόφιλα βλέμματα, καθώς η διήμερη αυτή «γιορτή» είναι γεμάτη με σημαντικούς καλεσμένους και σπάνια κρασιά.

Πάντοτε σε συνεργασία με τον Master of Wine Γιάννη Καρακάση, η Selene Vedema 2024 επιφυλάσσει μοναδικά events και δρώμενα, αφού εκτός από τα άκρως ενδιαφέροντα masterclasses και τις γευσιγνωσίες, φιλοξενεί διάσημους επίτιμους καλεσμένους και προσφέρει υπέροχες γαστρονομικές εμπειρίες, συνοδευόμενες από μερικές από τις πιο εμβληματικές ετικέτες κρασιών στον κόσμο.

Μία σειρά από ιδιαίτερα κρασιά από τους τοπικούς παραγωγούς της Σαντορίνης, βιωματικά masterclasses από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Masters of Wine Γιάννη Καρακάση και Wojciech Bonkowski, ένα απολύτως μοναδικό οινικό δείπνο, που θα ενώσει τις γεύσεις του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Έκτορα Μποτρίνι με τα σπάνια κρασιά του κτήματος Gaja, παρουσία του ίδιου του Giovanni Gaja, αλλά και ένα συναρπαστικό Michelin-star, four-hands δείπνο με αριστοτεχνικές μαγειρικές δημιουργίες από τον Έκτορα Μποτρίνι και τον 2άστερο σεφ Γιώργο Παπαζαχαρία, είναι μερικές μόνο από τις εμπειρίες που μας περιμένουν στη Selene Vedema 2024.

Αναλυτικά

Εκτός από το Grand Walk Around Tasting των κρασιών της Σαντορίνης στις 21 Σεπτεμβρίου, το διήμερο θα περιλαμβάνει επίσης:

-«Ηφαιστειακά Κρασιά, Η Δύναμη του Terroir». Ένα masterclass που θα παρουσιάσει ο Γιάννης Καρακάσης MW και ο Wojciech Bonkowski MW. Τα τελευταία χρόνια, τα ηφαιστειακά κρασιά έχουν ανάψει παθιασμένες συζητήσεις στους οινικούς κύκλους, εντυπωσιάζοντας με την υψηλή τους ενέργεια, την ένταση και τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του ιδιαίτερου masterclass, θα εμβαθύνουμε στον συναρπαστικό κόσμο των ηφαιστειακών κρασιών, γνωστών για τις δυναμικές εκφράσεις του terroir τους και την έντονη ορυκτότητά τους. Από τις ηφαιστειακές πλαγιές της Αίτνας και της Τενερίφης μέχρι τους ηλιόλουστους αμπελώνες της Σαντορίνης και τα ιστορικά κελάρια του Τοκάι στην Ουγγαρία, ας προετοιμαστούμε να αφεθούμε σε ένα απαράμιλλο ταξίδι για όλες τις αισθήσεις.

-«Θεϊκές Σταγόνες: Vinsanto, Vin Santo & Tokaji». Ένα ακόμη masterclass από τους Γιάννη Καρακάση MW και Wojciech Bonkowski MW, με μερικά από τα κορυφαία γλυκά κρασιά στον κόσμο – Vinsanto, Vin Santo και Tokaji. Αυτά τα κρασιά κρύβουν μία κληρονομιά αιώνων παράδοσης και ιστορίας.

-Το Gaja Wine Dinner με την παρουσία του Giovanni Gaja, πέμπτης γενιάς εκπροσώπου του εμβληματικού οινοποιείου Gaja. Τα κρασιά του οινοποιείου Gaja βρίσκονται ανάμεσα στα πιο θρυλικά στον κόσμο, και είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε τον Giovanni Gaja στο εστιατόριο Selene. Μαζί με τον Γιάννη Καρακάση MW, Wine Director των Katikies Hotels, ο Giovanni Gaja θα παρουσιάσει μερικά από τα πιο πολύτιμα κρασιά του κτήματος, όπως τα διάσημα Gaia y Rey, Barbaresco, Barolo Sperss και το θρυλικό Sori Tildin. Αυτά τα εξαιρετικά κρασιά θα συνοδεύονται από τις εκλεκτές δημιουργίες του Executive Chef του Selene, Έκτορα Μποτρίνι.

-Ένα four-hands, Michelin-starred δείπνο: Αφεθείτε στη μαγεία της μαγειρικής τέχνης στο κορυφαίο four-hands δείπνο της σεζόν κατά τη διάρκεια της Selene Vedema 2024. Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Έκτορας Μποτρίνι θα μοιραστεί την εντυπωσιακή ανοικτή κουζίνα του Selene με τον 2άστερο σεφ Γιώργο Παπαζαχαρία από το αθηναϊκό εστιατόριο Delta, προσφέροντας μία αξιομνημόνευτη βραδιά.

*«Vedema» είναι μία Ενετικής προέλευσης λέξη, που στη Σαντορίνη χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον τρύγο, τη «γιορτή» του σαντορινιού αμπελώνα και των ανθρώπων του.

Η Selene Vedema τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

WINE MASTERCLASSES

– Ηφαιστειακά Κρασιά, Η Δύναμη του Terroir (13:30-15:00)

από τους Γιάννη Καρακάση MW & Wojciech Bonkowski MW στην Κάναβα του Αγ. Ιωσήφ.

– Θεϊκές Σταγόνες: Vinsanto, Vin Santo & Tokaji (17:00-18:30)

από τους Γιάννη Καρακάση MW & Wojciech Bonkowski MW στην Κάναβα του Αγ. Ιωσήφ.

GAJA WINE DINNER

Το Gaja Wine Dinner με την παρουσία του Giovanni Gaja, πέμπτης γενιάς εκπροσώπου του εμβληματικού οινοποιείου Gaja. Τα κρασιά του Gaja βρίσκονται ανάμεσα στα πιο θρυλικά στον κόσμο, και είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε τον Giovanni Gaja στο εστιατόριο Selene. Μαζί με τον Γιάννη Καρακάση MW, Wine Director των Katikies Hotels, ο Giovanni Gaja θα παρουσιάσει μερικά από τα πιο πολύτιμα κρασιά του κτήματος, όπως τα διάσημα Gaia y Rey, Barbaresco, Barolo Sperss και το θρυλικό Sori Tildin. Αυτά τα εξαιρετικά κρασιά θα συνοδεύονται από τις εκλεκτές δημιουργίες του Executive Chef του Selene, Έκτορα Μποτρίνι.

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

Grand Walk Around tasting των κρασιών των παραγωγών της Σαντορίνης στην Κάναβα του Αγ. Ιωσήφ. (12.00-18.00)

FOUR-HANDS MICHELIN STAR ΔΕΙΠΝΟ

Μία αξιομνημόνευτη εμπειρία για κάθε εκλεπτυσμένο λάτρη της γαστρονομίας μας περιμένει την τελευταία βραδιά της Selene Vedema. Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Έκτορας Μποτρίνι ενώνει τις δυνάμεις του με τον μοναδικό σεφ στην Ελλάδα με δύο αστέρια Michelin, τον Γιώργο Παπαζαχαρία από το αθηναϊκό εστιατόριο Delta, προσφέροντας στους επισκέπτες μία μοναδική γαστρονομική περιπέτεια, που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία προηγούμενη. Οι δύο διάσημοι σεφ θα μαγειρέψουν μαζί, δημιουργώντας ένα μενού με αύρα από αστέρια Michelin και ιδανικό για να το απολαύσουμε κάτω από τον έναστρο κυκλαδίτικο ουρανό της Σαντορίνης, μέσα στο υποβλητικό σκηνικό του εστιατορίου Selene.

Σχετικά με τον Όμιλο Katikies

Οι Katikies είναι μία εντυπωσιακή συλλογή από επτά πολυτελή ελληνικά ξενοδοχεία στη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η μαγευτική τους ατμόσφαιρα και το μοναδικό τους πνεύμα φιλοξενίας εμπνέεται από τα συναισθήματα που ξυπνούν τα νησιά αυτά στην καρδιά κάθε ταξιδευτή. Διαχρονικά κορυφαίοι προορισμοί διακοπών, τα συγκεκριμένα νησιά προσφέρουν απλόχερα το ρομαντισμό, την ποίηση της ζωής και την ευκαιρία να βιώσει κανείς απόλυτα μοναδικές εμπειρίες. Τα ξενοδοχεία Katikies γεννήθηκαν από το πάθος της ίδιας ακριβώς έμπνευσης.

Οι τοποθεσίες των ξενοδοχείων συνδυάζουν την ηρεμία με την ιδιωτικότητα, προσφέροντας ένα ασφαλές καταφύγιο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη μαγεία που τους περιβάλλει. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εναρμονίζεται απόλυτα με τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο, τον οποίο και αναδεικνύει, προσφέροντας τελικά στους ταξιδιώτες μία γεύση αυθεντικής και συνάμα πολυτελούς φιλοξενίας. Παρά το γεγονός πως τα ξενοδοχεία ανακαινίζονται μέσα στο χρόνο, κατορθώνουν να προσαρμόζονται τέλεια στο ανυπέρβλητο φυσικό τοπίο. Τα ξενοδοχεία Katikies γεννούν συναισθήματα και αναμνήσεις που παραμένουν ανεξίτηλα στο χρόνο, ενώ ο μοναδικός τους κόσμος αποτίει φόρο τιμής στην ομορφιά της φύσης και στην ικανότητα του ανθρώπου να την αναδεικνύει στο έπακρο.

Σχετικά με τον Γιάννη Καρακάση MW

Ο Γιάννης Καρακάσης MW είναι ένας Master of Wine με έδρα του την Αθήνα, Ελλάδα. Είναι συγγραφέας, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε θέματα κρασιού. Είναι ο Διευθυντής του οινικού προγράμματος στα Katikies Hotels. Το 2019 ίδρυσε τα 50 Great Greek Wines Awards και το First Growth Wine School στην Κύπρο. Ο Γιάννης είναι επίσης ο συγγραφέας του βιβλίου The Wines of Santorini (υποψήφιο στα Andre Simon Awards).