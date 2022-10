Εγκαινιάζεται στα Χανιά η Έκθεση «John Craxton: Μια ελληνική Ψυχή»στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Εγκαινιάζεται στα Χανιά η Έκθεση

«John Craxton: Μια ελληνική Ψυχή»

Από 8 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Ιανουαρίου 2023

στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Με χρώμα και φως, τα δύο βασικά συστατικά που συνθέτουν το σύμπαν του ζωγράφου John Craxton έχει “πλημμυρίσει” η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, η οποία και φιλοξενεί την έκθεση αφιέρωμα στο έργο του Βρετανού εικαστικού που έζησε σαν βέρος Κρητικός υπό τον τίτλο “John Craxton: Μια ελληνική Ψυχή”.

Οι περί τους 100 πίνακες, σχέδια, εκτυπώσεις, φωτογραφίες και αντικείμενα που προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Craxton Estate, αλλά και τα 20 έργα, τα οποία παραχώρησαν φίλοι του καλλιτέχνη που ζουν στα Χανιά επιτρέπουν στον επισκέπτη να γνωρίσει σε βάθος το έργο του ζωγράφου.

«Πρόκειται για μια μοναδική έκθεση ενός ιδιαίτερου δημιουργού, που ακροβάτησε μεταξύ των μοντέρνων καλλιτεχνικών κινημάτων, συνθέτοντας ένα εντελώς προσωπικό ιδίωμα, αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου αποτελούν η Κρήτη, τα τοπία και οι άνθρωποί της» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, κατά την πρώτη παρουσίαση της έκθεσης στους δημοσιογράφους, λίγες ώρες πριν από τα επίσημα εγκαίνια. «Τα Χανιά υποδέχονται ξανά τον John Craxton, κι έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος που ο ίδιος άνοιξε 50 χρόνια πριν», συμπλήρωσε ο Δήμαρχος Χανίων.

Η έκθεση που αποτελεί συνδιοργάνωση με το Μουσείο Μπενάκη, στο οποίο και παρουσιάστηκε για πέντε μήνες (Απρίλιος -Σεπτέμβριος), «αποτελεί έναν φόρο τιμής σε έναν διεθνή καλλιτέχνη που εικονογράφησε τον κόσμο μας φωτίζοντάς τον με το δικό του φως και σε έναν άνθρωπο που επέλεξε να συνδέσει τη ζωή και το έργο του με τα Χανιά», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων και αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης.

Οι πρώτοι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στον τρόπο που ο εξαιρετικός πορτρετίστας και τοπιογράφος, αλλά και ταυτόχρονα κοσμοπολίτης νομάς, μπορούσε τη μία στιγμή να συναναστρέφεται με τους διάσημους φίλους του- ανάμεσα τους συγκαταλέγονται ο συγγραφέας Πάτρικ Λη Φέρμορ (του οποίου σχεδίαζε τα εξώφυλλα των βιβλίων) και ο νομπελίστας ποιητής Γιώργος Σεφέρης, για το σπίτι του οποίου φιλοτέχνησε τα φωτιστικά με τη μορφή γοργόνας (αντίγραφα τους φιλοξενούνται στην έκθεση). Και συνάμα να συνδυαλέγεται με ταπεινούς ψαράδες, ναυτικούς και βοσκούς τους οποίους αποτύπωνε στα έργα του θέλοντας να συλλάβει όσο βαθύτερα μπορούσε το αυθεντικό πνεύμα της Ελλάδας.

Ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Γιώργης Μαγγίνης επεσήμανε ότι «το ποιητικό όραμα του Craxton, ανερυθρίαστα καλειδοσκοπικό, αντιστεκόταν στη μιζέρια, χρωμάτιζε το γκρίζο και γλεντούσε τις αισθήσεις. Τα μάτια του αναγνώριζαν πίσω από τους βοσκούς και τους ναύτες που συναντούσε θεούς μεταμορφωμένους, σαν να είχαν βγει από στίχους της Οδύσσειας· οι θεοί αυτοί τον ευλόγησαν με τύχη αγαθή».

Κομβικό έργο της έκθεσης, που σχεδίασε η Ναταλία Μπούρα, αποτελεί η ταπισερί “Τοπίο με στοιχεία της φύσης” καμωμένη με νήματα 500 διαφορετικών χρωμάτων, την οποία ο Craxton είχε σχεδιάσει όταν κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα, που καταλαμβάνει κομβική θέση στην έκθεση, καθώς αποτίνει φόρο τιμής στην κρητική υφαντουργία και ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός του Εδιμβούργου, όπου και δημιουργήθηκε.

Η παρουσίαση, στην οποία παρέστη η γενική γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελένη Δουνδουλάκη και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, ολοκληρώθηκε με τα λόγια του επιμελητή της έκθεσης, φίλου και βιογράφου του καλλιτέχνη, Ian Collins – του οποίου το ευπώλητο βιβλίο “John Craxton: A Life of Gifts” κέρδισε το βραβείο Runciman 2022 και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη.

«Ο John Craxton έζησε μια ζωή γεμάτη μαγεία. Προικισμένος με εξαιρετικό ταλέντο και με την εύνοια της τύχης, υπήρξε ένας «ανδρείος της ηδονής» – ζούσε για την απόλαυση και την αποτύπωνε στη ζωγραφική του», ανέφερε ο Ian Collins πριν ξεναγήσει τους παρισταμένους στον κόσμο του John Craxton. Έναν κόσμο που δεν περιγράφουν μόνο τα έργα του, η αναδημιουργία της ατμόσφαιρας του εργαστηρίου του και η ψηφιακή περίηγηση στον προσωπικό του χώρο, αλλά και μια μοτοσυκλέτα εποχής, όπως εκείνη, που αποτέλεσε αχώριστο σύντροφο του δημιουργού στα ταξίδια και τις εξερευνήσεις του στα Λευκά Όρη.

Χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, απηύθυνε ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη, Δημήτρης Μιχελογιάννης. Η έκθεση μετά την ολοκλήρωσή της στα Χανιά θα συνεχίσει το ταξίδι της στην Κωνσταντινούπολη και το Λονδίνο.

Photo credits: C Estate of John Craxton. All rights reserved, DACS 2022

ΙΝFO:

“John Craxton: Μια ελληνική Ψυχή”

Διάρκεια: 8 Οκτωβρίου 2022 – 31 Ιανουαρίου 2023

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Χάληδων 98-102

Τηλ: +30 28210 92294 και +30 28210 92419

Ιστοσελίδα: www.pinakothiki-chania.gr

Facebook & Instagram: @MunicipalArtGalleryChania

Ωράριο λειτουργίας:

• Τρίτη έως και Σάββατο 10:00 έως 14:00 και 18:00 έως 21:00

• Κυριακή 10:00 έως 14:00

• Δευτέρα κλειστά