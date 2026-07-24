ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εγκαινιάζεται το Ποδηλατοδρόμιο Χανίων στα Καθιανά Ακρωτηρίου: Την Τρίτη 28 Ιουλίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 19:30, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ποδηλατοδρομίου Χανίων, στα Καθιανά Ακρωτηρίου, ενός έργου με ξεχωριστή σημασία για τον ελληνικό αθλητισμό και την αγωνιστική ποδηλασία.

Το Ποδηλατοδρόμιο Χανίων αποτελεί, σήμερα, το μοναδικό ποδηλατοδρόμιο αγωνιστικών προδιαγραφών που βρίσκεται σε λειτουργία στη χώρα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ανάπτυξη της ποδηλασίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία προπονήσεων υψηλού επιπέδου, πανελλήνιων και διεθνών διοργανώσεων, καθώς και για την ουσιαστική ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας και της εξωστρέφειας των Χανίων.

Η έναρξη της λειτουργίας του συνιστά ορόσημο όχι μόνο για τα Χανιά και την Κρήτη, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής ποδηλασίας, καθώς καλύπτει ένα διαχρονικό κενό στις αθλητικές υποδομές της χώρας και προσφέρει, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, έναν σύγχρονο χώρο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγωνιστικής ποδηλασίας.

Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί όλους τους πολίτες να παρευρεθούν στα εγκαίνια και να μοιραστούν αυτή τη σημαντική στιγμή για τον αθλητισμό, τα Χανιά και την Κρήτη, γιορτάζοντας μαζί την έναρξη λειτουργίας μιας αθλητικής εγκατάστασης που ανοίγει νέους ορίζοντες για την ελληνική ποδηλασία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η εορτή της Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου...

0
Το απόγευμα της Τρίτης, 21ης Ιουλίου 2026, ο Σεβασμιώτατος...

Η Επιχειρηματικότητα των Χανίων ενεργός υποστηρικτής του...

0
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου των Χανίων κάλεσε σε συνένωση...

Η εορτή της Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου...

0
Το απόγευμα της Τρίτης, 21ης Ιουλίου 2026, ο Σεβασμιώτατος...

Η Επιχειρηματικότητα των Χανίων ενεργός υποστηρικτής του...

0
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου των Χανίων κάλεσε σε συνένωση...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η εορτή του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου στο Ρέθυμνο
Επόμενο άρθρο
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η εορτή της Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το απόγευμα της Τρίτης, 21ης Ιουλίου 2026, ο Σεβασμιώτατος...

Η Επιχειρηματικότητα των Χανίων ενεργός υποστηρικτής του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κρητών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου των Χανίων κάλεσε σε συνένωση...

Εορτολόγιο 24 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση σηματοδοτεί...