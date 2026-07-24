ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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«Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση σηματοδοτεί για χιλιάδες συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το έναυσμα για την κατάκτηση επιστημονικής γνώσης και την αφετηρία για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, πυλώνες χρήσιμους για τη ζωή τους.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους μόχθησαν και ανταμείφθηκαν, αλλά και σε όσους δοκίμασαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια επόμενη επιτυχημένη προσπάθεια.

Ιδιαίτερες ευχές στα παιδιά των συναδέλφων επιχειρηματιών που πέτυχαν την εισαγωγή στη σχολή της επιλογής τους, καθώς και σε εκείνους που επέλεξαν επαγγέλματα συναφή με την επιχειρηματικότητα.

Εύχομαι σε όλους να δικαιωθούν από τις επιλογές τους και να συνεχίσουν με σθένος την κατάκτηση όλων των προσωπικών τους στόχων.»

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Team Πολ. Κρήτης
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