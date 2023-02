Εικόνες αποκάλυψης στην Τουρκία – Ολονύχτια μάχη των διασωστών

Δραματικές ώρες ζουν Τουρκία και Συρία μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ήδη ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τις 2.500, δεκάδες χιλιάδες είναι οι τραυματισμένοι, ενώ οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό είναι τρομακτικές, με κάποιους να μιλούν ακόμη και για 10.000 νεκρούς.

Όσο πέφτει το σκοτάδι μεγαλώνει η αγωνία για τους χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι και παγιδευμένοι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Εχθρός των χιλιάδων διασωστών που δίνουν τη μάχη, σκάβοντας κυριολεκτικά μέσα στα χαλάσματα για να εντοπίσουν επιζώντες είναι εκτός από τον χρόνο και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς βρέχει και χιονίζει. Οι συνεχείς δε μετασεισμοί κάνουν το έργο τους ιδιαιτέρως επικίνδυνο.

Το in παρακολουθεί και μεταδίδει τις προσπάθειες των διασωστών που κάθε φορά που καταφέρνουν να βγάλουν κάποιο ζωντανό κλαίνε από συγκίνηση, τις επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων και την ενημέρωση των Αρχών, τη διεθνή κινητοποίηση, τους φόβους και τις εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Δείτε LIVE εικόνα από το CNN Turk

22:40 Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με Ερντογάν

Σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Τζο Μπάιντεν και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τα θύματα του φονικού σεισμού καθώς και περαστικά στους τραυματίες.

22:20 Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί στην Τουρκία

Δραματικά αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση έφτασαν τους 2.316.

Παράλληλα 13.293 άνθρωποι είναι τραυματίες.

22:09 Βρέφος 18 μηνών ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα στη Συρία

Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια σπιτιού στην πόλη Αζάζ της βορειοδυτικής Συρίας, όμως αρκετά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.

Λίγα λεπτά αφότου ένας διασώστης απομάκρυνε το παιδάκι από τα χαλάσματα, κρατώντας το στοργικά στην αγκαλιά του, θείος του κοριτσιού έλεγε σε δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters ότι σκοτώθηκαν δύο από τα αδέρφια της μικρής Ραγκντάντ Ισμαήλ και η μητέρα της, η οποία ήταν έγκυος.

Καθισμένο σε μαξιλάρια κοντά σε μια ξυλόσομπα, τυλιγμένο με μια κουβέρτα, το κοριτσάκι προσπαθούσε να φάει ένα κομμάτι ψωμί την ώρα που ο Άμπου Χουσάμ εξιστορούσε στο Reuters το δράμα της οικογένειας. «Ο πατέρας υπέστη μάλλον κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, η μικρή κόρη του είναι καλά. Η έγκυος γυναίκα του, η πεντάχρονη κόρη του και ο τετράχρονος γιος του σκοτώθηκαν», είπε ο θείος της μικρής Ραγκντάντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα ερείπια του ίδιου κτιρίου διασώθηκαν επίσης μια μητέρα με τα τρία παιδιά της.

Η οικογένεια Ισμαήλ υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στην πόλη Μόρεκ εξαιτίας του εμφυλίου που μαίνεται εδώ και μια δεκαετία στη Συρία. Είχε βρει καταφύγιο στην Αζάζ, μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αντικαθεστωτικών δυνάμεων.

22:00 Αποκαλυπτικά βίντεο από την στιγμή του φονικού σεισμού

Τις στιγμές που ακολούθησαν από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ αποτυπώνουν ντοκουμέντα από τη στιγμή που γίνεται ο μετασεισμός άνω των 7 Ρίχτερ που ακολούθησε.

Σε ένα βίντεο διακρίνεται η στιγμή που γίνεται ο σεισμός κι ενώ ένας δημοσιογράφος μεταδίδει σε απευθείας σύνδεση τουρκικού καναλιού.

Στο βάθος διακρίνονται οι διασώστες που ήταν πάνω στα ερείπια να σπεύδουν να απομακρυνθούν.

Μαζί τους, τρέχουν και πολίτες, απομακρύνονται από γειτονικά κτίρια, για να μην καταπλακωθούν.

Σε ένα άλλο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο πανικός σε σύσκεψη στο υπουργείου Υποδομών. Προσπαθούν όλοι να καλυφθούν, ενώ η γη τρέμει.

21:53 Ο Μπάιντεν θα έχει επικοινωνία με τον Ερντογάν

Επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ η επικοινωνία θα γίνει «πολύ σύντομα».

