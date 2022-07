Η … εκθαμβωτική Shaya σαν σύγχρονη Ελληνίδα θεά : Grecian styling & κοσμήματα με έμπνευση μύθους & λίθους -σύμβολα

Ambassador κοσμημάτων με διαχρονικά Ελληνικά σύμβολα η Shaya .

H ωραία “Ελληνίδα” που αγαπήσαμε για την φωνή της , φοράει ως σύγχρονη θεά την πρώτη συλλογή Ancient Goddess των κοσμημάτων που πωλούνται on line .

Η φωτογράφιση της Shaya με Grecian concept σε εναρμόνιση με το νεοκλασικό αλλά και αρχαιοπρεπές αρχιτεκτονικό στυλ στο οίκημα του editorial φανερώνει την αισθητική της υψηλής Ελληνικής κοσμηματοποιίας.

Οικουμενικό το μήνυμα για ένα νέο brand πολυτελείας ,αφού η «πρέσβειρα» τους είναι μια Ευρωπαία που αγάπησε την Ελλάδα , γεννήθηκε στην Δανία , έζησε στην Σουηδία και έχει καταγωγή από την Αφρική .

Σκουλαρίκια μενταγιόν και δαχτυλίδια με πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, που έχουν ονόματα και συμβολισμούς της Αρχαίας Ελλάδας και προέλευση από όλη την γή . Σπάνια πετράδια όπως οι αμετρίνες της Βολιβίας και το imperial topaz της Βραζιλίας .

Το Luisant, λέξη γαλλική που σημαίνει φωτεινός σηματοδοτεί την λαμπερή έναρξη ενός ελληνικού brand πολυτελών κοσμημάτων που επιλέγουν το καλοκαίρι 2022 για να λανσάρουν τα πρώτα κομμάτια της collection τους .

H Shaya μας παρουσιάζει και την Bridal collection γιά νύφες η αρραβωνιαστικιές που πάντα ονειρεύονταν ένα εκθαμβωτικό μονόπετρο με ασορτί σκουλαρίκια όπου τα διαμάντια θα παίρνουν θέση στο I Do &το forever

Η Shaya & η καριέρα της

Η Μαριάννα Χάνσεν γνωστή με το ψευδώνυμο Shaya είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια. Υπήρξε μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Hi -5 αλλά πλέον κάνει σόλο καριέρα.

Η Shaya γεννήθηκε στη Δανία από όπου κατάγεται και ο πατέρας της, ενώ η μητέρα της έχει καταγωγή από τη Γουιάνα .Σε ηλικία 6 ετών, η Shaya μετακόμισε με τη μητέρα της στη Σουηδία ενώ το 1994 ήρθε πια στην Ελλάδα και έζησε στη Θεσσαλονίκη όπου και ξεκίνησε να τραγουδάει.

Το 2001, η Shaya κυκλοφορεί το πρώτο της τραγούδι ως σόλο καλλιτέχνης με τίτλο “Ελευθερώστε με”. Το 2003, πήρε μέρος στο show ταλέντων “Popstars”&, ήρθε πρώτη και μια θέση στο γυναικείο συγκρότημα Hi -5 .

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, το συγκρότημα κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ, κάνοντας μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα.

Από το 2005 ακολούθησε σόλο καριέρα αλλά και συνεργασίες με τον Κώστα Μαρτάκη ,τον Stavento, τον ράπερ Stereo Mike & τον Mark F. Angelo . Με πρωταγωνιστικό ρόλο στο musical “Priscilla”-The book of Mormon στην Δανία & διακρίσεις στα Mad Music Video Awards & winner of MTV Award (Βest Greek act με το τραγούδι Far from everything)

Η Shaya είναι μία ευτυχισμένη μαμά ενός μικρού γιου , του Τζέϊσον .http://Vasilis Karypidis – vk24.gr