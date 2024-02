Η Έκθεση Κρητικού Κρασιού «ΟιΝοτικά» στα Χανιά

Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024, στο Avra Imperial Hotel, στο Κολυμβάρι

Οι οινοποιοί της Κρήτης για 16η ΧΡΟΝΙΑ ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους φίλους του Κρητικού Αμπελώνα στην Έκθεση «ΟιΝοτικά» στα Χανιά, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν τις νέες και παλαιές εσοδείες από 35 Κρητικά Οινοποιεία, να μιλήσουν με τους οινοποιούς και να ενημερωθούν για τις συλλογικές δράσεις που κάνει το Wines of Crete. Στην έκθεση θα λειτουργεί και οργανωμένο πωλητήριο Κρητικού κρασιού όπου οι φιάλες θα πωλούνται σε συμβολική τιμή και μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον Σύλλογο “Ορίζοντας”.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

12:30 – 14:00 | Masterclass “Νέες αφίξεις”

Θέλετε να δοκιμάσετε ό,τι νέο κρασί κυκλοφορεί φέτος στην Κρήτη; Η Υρώ Κολιακουδάκη, Dip WSET, έχει συλλέξει τις νέες κυκλοφορίες από όλα τα οινοποιεία για να τις δοκιμάσετε μαζί και να σας τις παρουσιάσει με κάθε λεπτομέρεια.

15:30 – 16:30 | Σεμινάριο κρασιού στα Αγγλικά: «Get to know the wines in your new home. Introduction to Cretan wines»

Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι έχουν έρθει από το εξωτερικό και πια διαμένουν στο νησί. Η οινοχόος Άννα Μαρία Καμπουράκη, θα μιλήσει για την ιστορία του κρητικού κρασιού, τις Κρητικές ποικιλίες και περιοχές, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει και γευστική δοκιμή.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

[12:00 – 20:00] Για οινόφιλους και επαγγελματίες

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

[12:00 – 20:00] Για οινόφιλους και επαγγελματίες

Εισιτήρια θα βρείτε ΕΔΩ:

https://www.more.com/happenings/festival/oinotikachania24/

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της έκθεσης, τα εισιτήρια, αλλά και πως θα δηλώσετε συμμετοχή στις παράλληλες εκδηλώσεις, στο www.winesofcrete.gr και στην σελίδα www.facebook.com/winesofcrete