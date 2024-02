Έκθεση Κρητικού Κρασιού ΟιΝοτικά

10-12 Φεβρουαρίου 2024

Τρεις ημέρες γεμάτες Κρητικό Κρασί, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις Γούρνες Ηρακλείου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Οι οινοποιοί της Κρήτης ετοιμάζονται για 16η χρονιά να υποδεχτούν τους φίλους του Κρητικού Αμπελώνα στην Έκθεση «ΟιΝοτικά», που θα πραγματοποιηθεί στις 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου 2024 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Δ.Ε.Κ.Κ.) στις Γούρνες Ηρακλείου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Τριανταπέντε οινοποιεία από όλο το νησί, με περισσότερες από 400 ετικέτες, θα υποδεχτούν τους επισκέπτες που θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες και παλιές εσοδείες

Παράλληλα, η ομάδα του Wines of Crete έχει ετοιμάσει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που πλαισιώνουν την έκθεση, με γνώμονα την εκπαίδευση του καταναλωτή και του επαγγελματία.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου: [17:00-21:00] Για οινόφιλους και επαγγελματίες

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου: [11:00-20:00] Για οινόφιλους και επαγγελματίες

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου: [12:00-18:00] Για επαγγελματίες

Εισιτήρια στο: https://www.more.com/happenings/festival/oinotikaher24/

Στην έκθεση θα λειτουργεί και οργανωμένο πωλητήριο Κρητικού κρασιού όπου οι φιάλες θα πωλούνται σε συμβολική τιμή και μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον Σύλλογο “Ορίζοντας” και στον Σύλλογο “Ευ Ζω με τον Καρκίνο”.

Πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

17:30 – 18:30 | Σεμινάριο: «Δοκιμάζοντας το κρασί βήμα – βήμα. Powered by Genius in Gastronomy»

Το Wines of Crete σε συνεργασία με την Genius in Gastronomy, διοργανώνει τρία (3) σεμινάρια γευσιγνωσίας κρασιού για αρχάριους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία με οδηγό τον έμπειρο εισηγητή Φώτη Σταθόπουλο Dip ASI, να γνωρίσουν τις βασικές αρχές γευσιγνωσίας κρασιού και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον μαγικό κόσμο του κρασιού, μαθαίνοντας παράλληλα για το κρητικό κρασί. Είσοδος: 10 €

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

11:30 – 12:30 | Σεμινάριο: «Δοκιμάζοντας το κρασί βήμα – βήμα. Powered by Genius in Gastronomy». Είσοδος: 10 €

14:00 – 15:00 | Masterclass “New Entries – Νέες αφίξεις”

Θέλετε να δοκιμάσετε ό,τι νέο κρασί κυκλοφορεί φέτος στην Κρήτη; Η Υρώ Κολιακουδάκη Dip WSET έχει συλλέξει για εσάς τις νέες κυκλοφορίες από όλα τα οινοποιεία, τα δοκιμάζετε μαζί και σας τα παρουσιάζει με κάθε λεπτομέρεια. Μια ευκαιρία να δοκιμάσετε συγκεντρωτικά όλες τις πρώτες κυκλοφορίες για το 2024!

Είσοδος: 5 € (Το ποσό αυτό θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό στον Σύλλογο “Ορίζοντας” και στον Σύλλογο “Ευ Ζω με τον Καρκίνο”).

16:00 – 17:00 | Σεμινάριο: «Δοκιμάζοντας το κρασί βήμα – βήμα. Powered by Genius in Gastronomy». Είσοδος: 10 €