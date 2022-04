Η έκθεση του Νίκου Φλώρου που γνωρίζει τεράστια επιτυχία στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας

Εγκαινιάστηκε με την δέουσα επισημότητα η έκθεση «Ήρωες από Μέταλλο» δια χειρός Νίκου Φλώρου, στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας. Τα εγκαίνια έγιναν στον ιστορικό χώρο του Δημαρχείου του Σύδνεϋ, όπου παρευρέθηκε ο σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Είναι μεγάλη χαρά που η ελληνική ορθόδοξη επισκοπή της Αυστραλίας και ο ναός του Μεγάλου Βασιλείου στη Νότια Ουαλία σε συνεργασία με τον διεθνή Έλληνα καλλιτέχνη Νίκο Φλώρο παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο ευλογημένο μας έθνος την Έκθεση «Αφιέρωμα στο 1821» πλαισιωμένη από τη συλλογή αυθεντικών κειμήλιων της Ελληνικής επανάστασης από το πολεμικό μουσείο της Ελλάδας. Γιορτάζουμε έτσι την μνήμη της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Η ελληνική μας κληρονομιά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι πραγματικά μοναδική και έχει προσφέρει ένα ακτινοβόλο φως σοφίας και γνώσης, καλλιτεχνικής διάνοιας και αρχιτεκτονικής ευφυΐας που έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο». Την έκθεση καλωσόρισε και η δήμαρχος Σύδνεϋ, κυρία Clover Moore, με μήνυμά της. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν και η επίσημη επίσκεψη της αυτού εξοχότης κυβερνήτου της Αυστραλίας Margaret Joan Beazley, AC, QC, η οποία ενθουσιάστηκε με τα εκθέματα και την εντυπωσίασε η ιδιαίτερη τεχνική του διεθνή καλλιτέχνη Νίκου Φλωρου, έργα του οποίου αντίκρισε πρώτη φορά από κοντά. Μήνυμα για την έκθεση απέστειλε και ο έλληνας πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία, κύριος George Papakostas.

Ο ίδιος ο Νίκος Φλώρος, απηύθυνε χαιρετισμό, μέσω ζωντανής σύνδεσης από την Ελλάδα και συγκεκριμένα επέλεξε την Αρκαδία και την Τρίπολη θέλοντας να τιμήσει την γενέτειρά που αποτέλεσε και τον πυρήνα της ελληνικής επανάστασης. Η σύνδεση έγινε από το Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης, το οποίο και συνέδραμε ιδιαίτερα στον εμπλουτισμό της έκθεσης, καθώς ο διευθυντής του κύριος Δημήτρης Φωτόπουλος ήταν εκείνος που φρόντισε μαζί με τη συλλογή του Νίκου Φλώρου, να ταξιδέψει στην Αυστραλία και το εκμαγείο του μεγάλου οπλαρχηγού, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Την έκθεση συμπληρώνουν σπάνια εκθέματα – έγγραφα από την ιστορική βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας.

Τα εγκαίνια διεξήχθησαν με τεράστια επιτυχία και πλήθος προσωπικοτήτων από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης αλλά και των επιχειρήσεων έσπευσαν να παραστούν, να περιηγηθούν στο χώρο, να θαυμάσουν όλα τα εκθέματα και να εκφράσουν το θαυμασμό τους για τον δημιουργό. Οι Ήρωες από Μέταλλο, έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον του αυστραλιανού κοινού. Η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη και οι εντυπώσεις άριστες γεγονός που οφείλεται και στην άρτια διοργάνωση εκ μέρους της St.Basil’s NSW ACT και του κυρίου Γεώργιου Κορομβόκη.

Η έκθεση περιλαμβάνει μία σειρά γλυπτών αναπαραστάσεων και πορτραίτων, σπουδαίων ηρώων της ελληνικής επανάστασης που διεκδίκησαν την ελευθερία τους. Αυτή την έννοια της ελευθερίας, μια έννοια οικουμενική, έρχεται να δοξάσει ο διάσημος γλύπτης με την εν λόγω συλλογή του. Την έκθεση συντελούν, η γλυπτή ενδυμασία της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, ένα έργο με ύψος κάτι παραπάνω από δυόμιση μέτρα, το ανάγλυφο πορτραίτο της Δέσπως Τζαβέλα, η εντυπωσιακή λόγω των φαντασμαγορικών χρωμάτων αλλά και του μεγέθους της (1,90 εκ. ύψος), γλυπτή ενδυμασία της Πανωραίας Χατζηκώνστα, γνωστής και ως «Ψαροκώσταινας», αρχόντισσας από το Αϊβαλί.

Από τη συλλογή δεν λείπει η Ελληνική σημαία, που σε αυτή της την αναπαράσταση δεν είναι μόνο γαλανόλευκη. Ο Νίκος Φλώρος προσέθεσε σ’ αυτήν το κόκκινο, ένα χρώμα που την πότισε, αλλά και ξέφτια στο κάτω μέρος της, όπου κάθε ξέφτι συμβολίζει και ένα πλήγμα στη γαλανόλευκη θωριά της. Τέλος, τρία ακόμη έργα που προκαλούν δέος : το ανάγλυφο πορτραίτο του Γέρου του Μοριά καθώς επίσης και εκείνο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, έρχονται να σε διαπεράσουν «κοιτάζοντάς σε». Και το αποκορύφωμα : Η Ελευθερία. Η γλυπτή αναπαράσταση αυτής της έννοιας, την οποία διεκδίκησαν αδιαπραγμάτευτα οι πρόγονοί μας. Την ελευθερία που ο καλλιτέχνης, μάς προτρέπει να διεκδικήσουμε κι εμείς.., με κάθε τρόπο! Επιπλέον, για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο κοινό ως μέρος της έκθεσης, το πορτραίτο της Βασίλισσας Ελισάβετ II, ένα έργο που ξεχωρίζει με την τεχνοτροπία και το θέμα του.

Η έκθεση «Ήρωες από Μέταλλο», θα παραμείνει στο Σύδνεϋ και θα είναι επισκέψιμη για το κοινό μέχρι και τον Απρίλιο. Το ταξίδι της συλλογής αναμένεται να συνεχιστεί εκτός ελληνικών συνόρων σε πολλά ακόμη σημαντικά μέρη ανά τον κόσμο ώστε να μεταλαμπαδεύσει το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας στα πέρατα της γης.

Όπως άλλωστε ανέφερε και ο ίδιος ο Νίκος Φλώρος κλείνοντας το λόγο του: «The artists are here to build the peace!- Οι καλλιτέχνες είναι εδώ για να χτίσουν την ειρήνη!» http://www.vk24.gr/