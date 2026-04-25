Ελευθερία Γιακουμάκη: Οι κινήσεις του αυτόχειρα δράστη μετά το έγκλημα – Βίντεο ντοκουμέντο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη γυναικοκτονία της 43χρονης Ελευθερίας από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές του στυγερού εγκλήματος, ενώ συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν χθες την αδικοχαμένη γυναίκα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Μετά το τελευταίο αντίο, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς το φονικό όπλο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τις κινήσεις του δράστη, λίγο πριν και μετά τη δολοφονία. Σε βίντεο-ντοκουμέντο εμφανίζεται μόλις 45 λεπτά μετά το έγκλημα σε καφέ της περιοχής, γεγονός που βοηθά σημαντικά στη χαρτογράφηση της διαδρομής του.

Αν και κρατούσε κινητό τηλέφωνο, ζήτησε από θαμώνες του καφέ να καλέσουν ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του. Δίπλα του διακρίνεται μια γυναίκα, συνάδελφος και φίλη της Ελευθερίας, η οποία μόλις είχε παντρευτεί, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των γεγονότων.

Πώς προσπάθησε να συγκαλύψει το έγκλημα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να συγκαλύψει το έγκλημα δίνοντας ψευδείς εξηγήσεις. Στον οδηγό οδικής βοήθειας είπε πως είχε πέσει με τη μηχανή, ενώ στη γυναίκα οδηγό ταξί που τον μετέφερε στις Μαλάδες Ηρακλείου ανέφερε ότι είχε ατύχημα με άλογο.

Οι Αρχές αναζητούν το άτομο με το οποίο ο 40χρονος συνομιλούσε στο κινητό του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση σχετικά με το έγκλημα.