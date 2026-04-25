Ελευθερία Γιακουμάκη: Οι κινήσεις του αυτόχειρα δράστη μετά το έγκλημα – Βίντεο ντοκουμέντο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη γυναικοκτονία της 43χρονης Ελευθερίας από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές του στυγερού εγκλήματος, ενώ συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν χθες την αδικοχαμένη γυναίκα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Μετά το τελευταίο αντίο, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς το φονικό όπλο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τις κινήσεις του δράστη, λίγο πριν και μετά τη δολοφονία. Σε βίντεο-ντοκουμέντο εμφανίζεται μόλις 45 λεπτά μετά το έγκλημα σε καφέ της περιοχής, γεγονός που βοηθά σημαντικά στη χαρτογράφηση της διαδρομής του.

Αν και κρατούσε κινητό τηλέφωνο, ζήτησε από θαμώνες του καφέ να καλέσουν ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του. Δίπλα του διακρίνεται μια γυναίκα, συνάδελφος και φίλη της Ελευθερίας, η οποία μόλις είχε παντρευτεί, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των γεγονότων.

Πώς προσπάθησε να συγκαλύψει το έγκλημα
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να συγκαλύψει το έγκλημα δίνοντας ψευδείς εξηγήσεις. Στον οδηγό οδικής βοήθειας είπε πως είχε πέσει με τη μηχανή, ενώ στη γυναίκα οδηγό ταξί που τον μετέφερε στις Μαλάδες Ηρακλείου ανέφερε ότι είχε ατύχημα με άλογο.

Οι Αρχές αναζητούν το άτομο με το οποίο ο 40χρονος συνομιλούσε στο κινητό του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση σχετικά με το έγκλημα.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Φίλος των Κρητικών ξεχώρισε...

0
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου, όπου...

«Κατέκλυσαν» τον Βόλο οι Κρητικοί για τον...

0
Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο Βόλος...

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Φίλος των Κρητικών ξεχώρισε...

0
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου, όπου...

«Κατέκλυσαν» τον Βόλο οι Κρητικοί για τον...

0
Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο Βόλος...
politika-kritis-ad
Κρήτη:Συνελήφθη άτομο στην Κόρινθο για απάτη που διαπράχθηκε στα Χανιά με πρόσχημα διαδικτυακής αγγελίας αποσπούσε χρηματικά ποσά χωρίς να παραδίδει τα προς πώληση αντικείμενα
Δήμος Ηρακλείου:Ακυρώνεται η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στο πάρκο Γεωργιάδη για τον αποψινό τελικό
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Φίλος των Κρητικών ξεχώρισε με μαντινάδα σε μπλούζα πριν τον τελικό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου, όπου...

«Κατέκλυσαν» τον Βόλο οι Κρητικοί για τον μεγάλο τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο Βόλος...

Δήμος Ηρακλείου:Ακυρώνεται η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στο πάρκο Γεωργιάδη για τον αποψινό τελικό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ακυρώνεται, λόγω καιρού, η πρωτοβουλία για την τοποθέτηση γιγαντοοθόνης...

Μητσοτάκης: «Μπετόν αρμέ» η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής – Μακρόν: Η συμμαχία μας ενισχύει την Ευρώπη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έπεσαν οι υπογραφές της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας και Γαλλίας...

