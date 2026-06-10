Ομόφωνο «ΟΧΙ» στη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού Μαζική πορεία διαμαρτυρίας

Ομόφωνα και κατηγορηματικά διατύπωσαν την αντίδρασή τους, Δήμος Χερσονήσου, φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας Δομής Προσωρινής Κράτησης Μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η τοπική κοινωνία θεωρεί τη συγκεκριμένη επιλογή ακατάλληλη, ατεκμηρίωτη και επιβαρυντική για τον τόπο, τον χαρακτήρα και την αναπτυξιακή του πορεία.

Στο πλαίσιο συνέχειας του Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη δομή μεταναστών, αποφασίστηκε η έναρξη συντεταγμένων κινητοποιήσεων με στόχο την πλήρη ακύρωση της συγκεκριμένης προοπτικής. Ως πρώτη δράση, Τετάρτη 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ προς την Περιφέρεια Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπου εκπρόσωποι του Δήμου και των φορέων θα ζητήσουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και τη Διοικήτρια για την επίσημη έκθεση των θέσεων και των επιχειρημάτων της τοπικής κοινωνίας.

Η πορεία θα ξεκινήσει στις 11:00 από το πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού, με στόχο τη μαζική, ενιαία και θεσμική παρουσία όλων. Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί τους κατοίκους και τους φορείς να συμμετάσχουν, στηρίζοντας μια κοινή, υπεύθυνη και αποφασιστική στάση για την προστασία της περιοχής.

«Η τοπική κοινωνία έχει πλήρη επίγνωση του τι επιχειρείται και αντιδρά με σοβαρότητα και ενότητα» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Μια τέτοια εγκατάσταση δεν μπορεί να χωροθετηθεί στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ κι εν γένει στον μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της χώρας. Είναι άδικη, παράλογη και δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχειώδες κριτήριο. Δεν νοείται να συνυπάρξουν αυτές οι χρήσεις σε μια περιοχή με σαφή αναπτυξιακή φυσιογνωμία. Αύριο θα είμαστε όλοι παρόντες, συντεταγμένα και μαζικά, για να διατυπώσουμε καθαρά τη θέση μας και να προστατεύσουμε τον τόπο και τον Τουρισμό μας».