Νέος δημοτικός βρεφικός σταθμός στο Γάζι: Πάνω από 65 νέες θέσεις για τη στήριξη των νέων οικογενειών

Ένας νέος, σύγχρονος βρεφικός σταθμός, που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες των νέων οικογενειών, πρόκειται να δημιουργηθεί στο Γάζι, ενισχύοντας ουσιαστικά τις κοινωνικές υποδομές της περιοχής, έπειτα από σχετική ομόφωνη απόφαση αποδοχής δωρεάς που έλαβε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα.

Η εκπόνηση της μελέτης καθώς και η ανέγερση του νέου βρεφικού σταθμού, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.000.000,00€ θα χρηματοδοτηθούν από πόρους των ανταποδοτικών οφελών από τους ΑΔΜΗΕ / Ariadne Interconnection προς το Δήμο Μαλεβιζίου στο πλαίσιο του έργου της μεγάλης Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής.

Η επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των διαθέσιμων θέσεων φιλοξενίας βρεφών σε δημοτικές κοινωνικές δομές του Γαζίου καταγράφεται από την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση η οποία βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, όπως έχει αναδείξει το αρμόδιο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου μέσα από τα διαθέσιμα στοιχεία αιτημάτων εγγραφής των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα η δυναμικότητα των βρεφικών τμημάτων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Γαζίου σήμερα καλύπτει 24 βρέφη ηλικίας από 18 έως 30 μηνών, ενώ υποβάλλονται περίπου 100 αιτήσεις για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι ηλικίες από 6 έως 18 μηνών, σήμερα δεν φιλοξενούνται.

Στη χωροθέτηση λαμβάνεται υπόψη οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται παλαιό κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου, το οποίο θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Αρχικά, ο σχεδιασμός προέβλεπε την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου στον συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις χρονοβόρες πολεοδομικές διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού, αλλά κυρίως την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των διαθέσιμων θέσεων φιλοξενίας βρεφών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Γαζίου, ενδείκνυται η αξιοποίηση του ακινήτου για τη δημιουργία μιας σύγχρονης βρεφικής δομής.

Με την κατασκευή νέου δημοτικού βρεφικού σταθμού αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 65 νέες θέσεις φιλοξενίας βρεφών, δίνοντας ουσιαστική ανάσα σε δεκάδες οικογένειες και στηρίζοντας έμπρακτα τα νέα ζευγάρια και τους εργαζόμενους γονείς, που αναζητούν ασφαλείς και ποιοτικές δομές προσχολικής φροντίδας για τα παιδιά τους.