Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στην Πολιτική Ακαδημία με θέμα «Στρατηγικές Περιοχές και Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η περίπτωση της Κρήτης»

Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής στην Πολιτική Ακαδημία «Στρατηγικές Περιοχές και Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η περίπτωση της Κρήτης»

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Hanns Seidel και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», προσκαλούν νέους επαγγελματίες και ερευνητές έως 40 ετών, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην πρώτη διοργάνωση της Πολιτικής Ακαδημίας με θέμα «Στρατηγικές Περιοχές και Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η περίπτωση της Κρήτης»

. Η Πολιτική Ακαδημία αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία διαλόγου και στρατηγικού προβληματισμού με στόχο τη σύνδεση των περιφερειακών εξελίξεων με τις ευρωπαϊκές πολιτικές προτεραιότητες.

Η πρώτη διοργάνωση επικεντρώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και στον αναβαθμισμένο ρόλο της Κρήτης ως περιοχής ιδιαίτερης γεωπολιτικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής σημασίας.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις 6 και 7 Ιουλίου 2026 και περιλαμβάνει συζητήσεις υψηλού επιπέδου με πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, ειδικούς και εκπροσώπους των θεσμών,

καθώς και διαδραστικό σεμινάριο foresight, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου και να σκεφτούν στρατηγικά για τις μελλοντικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες της περιοχής.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/Niy1vHvJR4ykSvbF8 Η αναλυτική πρόσκληση και οι πληροφορίες συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.ikm.gr/category/nea-anakoinoseis/