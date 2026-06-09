Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος αύριο σε περιοχές της Κρήτης

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι διακοπές γίνονται λόγω εργασιών κατασκευής, συντήρησης και εξυπηρέτησης τρίτων στο δίκτυο.

Ηράκλειο

Από 08:00 έως 12:00, στον Δήμο Χερσονήσου, στη Σταλίδα, στην πάροδο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην ιδιοκτησία Gielen και στο Castello Apts.

Από 08:00 έως 12:00, στον Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή Μασταμπάς, στις οδούς Ραυτοπούλου, Αδαμάκη, Μπετεινάκη και Ταγματάρχου Γιακουμάκη.

Από 08:00 έως 15:00, στον Δήμο Χερσονήσου, στα Μάλια, στο φωτοβολταϊκό Ταμπακάκη, στα αρδευτικά Μαγγαράνου – Βλαστού και Πετράκη, στον υποσταθμό Χαϊνάκη και στα πλυντήρια Κριστωτάκη.

Από 17:30 έως 19:30, στον Δήμο Μαλεβιζίου, στην Αγία Πελαγία, στις περιοχές του σούπερ μάρκετ Βασίλη, της παραλίας Μονοναύτη και των ξενοδοχείων Πανόραμα, Alexander, Kaspis, Perla, Peninsula, Blue Bay, Sea Side, καθώς και σε επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω περιοχών.

Χανιά

Από 08:00 έως 15:00, θα επηρεαστούν οι περιοχές Νεροκούρου, Μουλά Χανούμ, Τζομπανάς, περιοχή γηπέδου Νεροκούρου, Μουρνιές γύρω από την περιοχή Πουλάκη, Μετόχι Μουρνιών, καθώς και επιχειρήσεις όπως ΑΚΡΟΝ Α.Ε., Teleperformance, Τερζής Α.Ε., Ραμπαλάκος, Γιαννενάκης, Μετρό ΑΕΒΕ, Χαρακιάς, Μαυρομάτης, Μαρκουλάκης και Παντελάκης.

Από 08:30 έως 09:30, στα Χανιά, στην οδό Παπαναστασίου, από τη συμβολή με την οδό Βρυσσών έως τον φούρνο Ροζάκη, καθώς και σε όλους τους διπλανούς και κάθετους δρόμους.

Από 09:00 έως 15:00, στον Δήμο Καντάνου, στην περιοχή Βουτάς.

Ρέθυμνο

Από 08:00 έως 15:00, στον Δήμο Ρεθύμνης, στις περιοχές Ευληγιάς, Μικρό Μετόχι και Μεγάλο Μετόχι.

Λασίθι

Από 07:00 έως 08:00, στον Δήμο Ιεράπετρας, θα επηρεαστούν η βόρεια πλευρά της πόλης, Καλλιθέα, Βιγλάκη Μύλος, Κλειστό Γυμναστήριο, περιοχή γύρω από το Βουζουνεράκειο, Παλάτσο, Αλμυρός, Βίγλια, Ναυμαχία, Άγιο Πνεύμα, Αγρέξ, Χαβάη, Ποταμοί, Γρα Λυγιά, Τζανίδες, Σαράτση Κάμπος, Κοτσιφιανή, Στόμιο, Ξηρόκαμπος, Ακούμπι και Σωπάτες.

Από 07:00 έως 13:00, στην Ιεράπετρα, στις περιοχές Αμπελόλακοι, γύρω από τα κατεψυγμένα Κοκκάλη, Δίστρατο και Ελαιοδεξαμενές.

Από 12:00 έως 13:00, θα υπάρξει νέα διακοπή στις περιοχές της βόρειας πλευράς της Ιεράπετρας και στις ίδιες περιοχές που επηρεάζονται και το πρωί.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι το ρεύμα μπορεί να επανέλθει νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, γι’ αυτό τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση.