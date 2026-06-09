Η Μητρόπολη θα παρέχει δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό του Νοσοκομείου στο «Θεομήτωρ» – Μνημόνιο συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάου κ.κ. Πρόδρομος εκ μέρους της Μητροπόλεως και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής, το οποίο αφορά την εκ μέρους της Μητροπόλεως παροχή δωρεάν διαμονής στο «Θεομήτωρ» για γιατρούς, νοσηλευτές και άλλο προσωπικό που μετακινείται για παροχή υπηρεσιών στο Νοσοκομείο.

Η παροχή αφορά και συγγενείς ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, για εύλογο χρονικό διάστημα.

Το μνημόνιο καθορίζει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας και αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για όσο χρόνο χρειάζεται το προσωπικό για να τακτοποιηθεί σε μόνιμη βάση και ένα σοβαρό κίνητρο, όταν μάλιστα είναι σε εξέλιξη η προκήρυξη για 11 θέσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την προσφορά της Μητροπόλεως ενώ ο κ. Πρόδρομος, αφού εξήρε την αναγκαιότητα και τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τόνισε την ανάγκη να στηριχθούν οι εργαζόμενοι του από την τοπική κοινωνία.

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