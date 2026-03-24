Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Του επιτρέπεται η ενασχόληση με πίνακες που έχουν πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Συγκεκριμενα του επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η υπάλληλός του κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

