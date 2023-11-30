ΕΛΜΕ Ηρακλείου:Όλοι στο συλλαλητήριο για την υγεία

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/11/23 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
· Η ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤOΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ(29 & 30/11) ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΟΕΝΓΕ) · ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑ 30_11.
· Η ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤOΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ(29 & 30/11) ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΟΕΝΓΕ)
· ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
· ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/11 (11-2 μ.μ.)
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Η ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΗΡΥΣΣΕΙ :
Ø ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ 8-10 Π.Μ.
Ø ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10-2μ.μ.) ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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